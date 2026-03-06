अल्लू अर्जुन-स्नेहा रेड्डी की शादी को 15 साल पूरे, पुष्पा स्टार ने पत्नी के लिए लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज

आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी के लिए एनिवर्सरी की एक बहुत ही प्यारी विश शेयर की, जिसने सबका दिल जीत लिया। साथ में बिताए 15 साल पूरे होने की खुशी मनाते हुए, इस चहेते स्टार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी लाइफ पार्टनर स्नेहा रेड्डी के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा, 'हैप्पी एनिवर्सरी, क्यूटी। साथ में 15 साल। तुम्हारे बिना यह सफर ऐसा (इतना खूबसूरत) नहीं हो सकता था।'

अल्लू अर्जुन अपने फैंस को अपनी निजी जिंदगी की झलकियों से जोड़े रखने के लिए जाने जाते हैं। 'पुष्पा' स्टार उन गिने-चुने एक्टर्स में से हैं जो अपने फैंस को अपने परिवार की तरह मानते हैं। हाल ही में, उन्होंने अपने भाई अल्लू शिरीष की शादी से पहले के जश्न में भी अपने फैंस को न्योता दिया था, उनका यह अंदाज फैंस के लिए हमेशा यादगार रहेगा।

अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी साल 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे और तब से वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं। पिछले कुछ सालों में, उनके रिश्ते की गहराई और मजबूती की अक्सर तारीफ की जाती रही है। यह कपल दो प्यारे बच्चों के माता-पिता भी हैं, जो उनके पारिवारिक पलों को उन फैंस के लिए और भी खास बना देते हैं जो इस स्टार की जिंदगी को करीब से फॉलो करते हैं।

काम की बात करें तो, अल्लू अर्जुन के पास कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें एटली के निर्देशन में बनने वाली सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म AA22 और उसके बाद लोकेश कनगराज की AA23 शामिल हैं।