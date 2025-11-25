Festival Posters

अमीषा पटेल ने बताया अस्पताल में कैसी थी धर्मेंद्र की हालत? 'ही-मैन' संग अपनी आखिरी मुलाकात को किया याद

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (12:54 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल है। 24 दिसंबर को धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। कई सेलेब्स ने धर्मेंद्र को नम आंखो से अंतिम विदाई दी। धर्मेंद्र के चले जाने के बाद हर कोई उन्हें याद कर इमोशनल हो रहा है। 
 
धमेंद्र को अंतिम विदाई देने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण समेत कई बॉलीवुड स्टार श्मशान घाट पहुंचे थष। वहीं अब अमीषा पटेल ने बताया कि वह धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं हो पाईं। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि अस्पातल में रहने के दौरान धर्मेंद्र की हालत कैसी थी। 
 
दरअसल, धर्मेंद्र के निधन के वक्त अमीषा पटेल न्यूयॉर्क में थीं। एक्ट्रेस ने न्यूज 18 को बताया कि मैंने अभी तक परिवार से कॉन्टेक्ट नहीं किया है। वे बहुत ज़्यादा इमोशनल दबाव में हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि उनके पास बहुत से लोग मिलने-जुलने आ रहे हैं और यह सही नहीं होगा। इस समय, उन्हें दूसरों को संवेदना व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिचुएशन से निपटने के लिए अभी प्राइवेसी की जरूरत है।
 
अमीषा ने कहा, यह उनके लिए आसान सिचुएशन नहीं है। उन्हें शोक मनाने के लिए समय चाहिए और हमें उन्हें वह समय देना होगा। लेकिन जैसे ही मैं मुंबई पहुंचूंगी, सबसे पहले मैं उनसे मिलने जाऊंगी। 
 
धर्मेंद्र जब अस्पताल में भर्ती थे तब अमीषा पटेल भी उनसे मिलने पहुंची थीं। अमीषा ने धर्मेंद्र संग अस्पताल में अपनी मुलाकात को लेकर कहा, वह बहुत टेंशन से भरी सिचुएशन थी और उन्हें उस समय भी अकेला छोड़ना जरूरी था। वह बहुत ही नाज़ुक स्थिति में थे। चाहे शाहरुख हों, सलमान हों या मैं, हम सनी को गले लगाने के लिए दस मिनट के लिए वहां मौजूद थे। यह एक ऐसा पल था जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि यह उस इंसान के बारे में था जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं।
 
धर्मेंद्र संग आखिरी मुलाकात के बार में बताया 
अमीषा पटेल ने कहा, पिछले साल जब मैं आमिर खान की बेटी के रिसेप्शन में उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे एक फिल्म की याद दिलाई थी जिसमें हम साथ काम करने वाले थे, जिसमें वह मेरे पिता का किरदार निभाने वाले थे। उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। मैं देओल्स परिवार का हिस्सा थी।
 
अमीषा ने कहा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने न केवल एक आइकॉनिक अभिनेता और शायद इस धरती के सबसे खूबसूरत इंसान को खोया है, बल्कि एक महान इंसान को भी खोया है। बहुत से लोग नाम, शोहरत, स्टारडम और दुनिया भर में पहचान पाते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी विरासत छोड़कर जाते हैं जहां लोग उस इंसान को याद करते हैं जो आप थे, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती है।

