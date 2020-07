अमिताभ बच्चन का स्वाब टेस्ट निगेटिव, जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी

T 3602 -" ख़ामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझनें को,

शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता..!!" ~ Ef am

keep your worry and difficulties in the folds of your silence .. noise never did bring an ease to your distressed difficulties pic.twitter.com/Uq0c3b70si