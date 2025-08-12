Biodata Maker

अनुपमा ने फिर किया कमाल: इस बड़े शो को भी पछाड़कर बना नंबर-1, TRP रेटिंग्स में मचाया तहलका

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (13:05 IST)
लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा ने ये रिश्ता क्या कहलाता है और मंगल लक्ष्मी जैसे धारावाहिकों को पीछे छोड़ दिया है और उसने बार्क रेटिंग्स में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। अनुपमा ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को कड़ी टक्कर देते हुए टीआरपी रेटिंग्स में पहला स्थान हासिल कर लिया है।
 
अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की बराबरी की टक्कर
स्टार भारत पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक अनुपमा ने अपनी पुरानी लोकप्रियता बनाए रखी है, जबकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर काफी चर्चा थी। भारतीय टेलीविज़न के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने इस सप्ताह ज़बरदस्त वापसी करते हुए 7 अगस्त 2025 की बार्क रेटिंग्स में 2.3 की टीआरपी हासिल की है।
 
गौरतलब है कि अनुपमा भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। उसने भी 2.3 की टीआरपी के साथ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के साथ नंबर एक की जगह साझा की है। यह साबित करता है कि जहाँ नए शो का क्रेज हो सकता है, वहीं अनुपमा के साथ दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव और वफादारी अटूट है।
 
अन्य धारावाहिकों की स्थिति
बार्क रेटिंग्स में अनुपमा के बाद, ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2.0 की टीआरपी हासिल की है। इस शो के बाद, कलर्स पर प्रसारित होने वाले लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट S2 भी 2.0 की टीआरपी के साथ मजबूत रहा है। इसके अलावा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 की टीआरपी के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं उड़ने की आशा, तुमसे तुम तक और मंगल लक्ष्मी 1.7 की टीआरपी के साथ छठे स्थान पर हैं।
 
क्यों लोकप्रिय है अनुपमा?
अनुपमा भारतीय टेलीविज़न के सबसे लोकप्रिय और भावुक धारावाहिकों में से एक के रूप में उभरा है। इस शो की सफलता का मुख्य कारण इसकी सरल लेकिन मज़बूत कहानी है, जो एक ऐसी महिला के जीवन पर आधारित है जो अपने परिवार के लिए वर्षों के त्याग के बाद खुद की पहचान बनाती है। यह शो अनुपमा को एक समर्पित पत्नी, माँ और बहू के रूप में दर्शाता है, जो अक्सर दूसरों की ज़रूरतों को खुद से पहले रखती है, लेकिन बाद में महसूस करती है कि उसकी अपनी पहचान, सपने और ख़ुशी भी मायने रखती है।
 
अनुपमा दर्शकों के साथ इसलिए जुड़ पाता है क्योंकि इसका विषय बहुत ही सामान्य है - सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, महिलाओं के संघर्ष, उनका साहस और उनकी भावनात्मक शक्ति। चाहे वह एक छोटे शहर की गृहिणी हो या एक बड़े शहर की कामकाजी महिला, कई महिलाएँ अनुपमा के किरदार में अपने जीवन का प्रतिबिंब देखती हैं। यह शो लैंगिक असमानता, आत्म-सम्मान और रिश्तों में सम्मान के महत्व जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर भी बात करता है।
 
अनुपमा ने दिल छू लेने वाली भावनाओं को मज़बूत नैतिक संदेशों के साथ मिलाकर न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया है। यह शो नारीत्व, साहस और आत्म-विश्वास की जीत का उत्सव है, जो इसे समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ने वाला एक दुर्लभ हीरा बनाता है।

