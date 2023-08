करण जौहर को पसंद आई अनुपमा की डांस रील, वीडियो शेयर करके की रूपाली गांगुली की तारीफ

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने पर टीवी एक्ट्रेस की इस रील ने करण जौहर का ध्यान खींचा, जो उनके डांस पर अपना उत्साह व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकें। फिल्ममेकर ने एक्ट्रेसेज की वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "When Anupama does #WhatJhumka - that's truly the final stamp of validation!! Thank you rupaliganguly, my mom loves you as do millions of your fans!