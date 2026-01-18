Dharma Sangrah

एआर रहमान के 'सांप्रदायिक भेदभाव' वाले बयान पर मचा बवाल, संगीतकार ने दी सफाई, बोले- भारत मेरा घर है...

WD Entertainment Desk

रविवार, 18 जनवरी 2026 (17:48 IST)
ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान इन दिनों अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू की दौरान कहा कि उन्हें बॉलीवुड में पिछले 8 साल से काम कम मिल रहा है और इसके पीछे सांप्रदायिक कारण हो सकते हैं। 
 
एआर रहमान के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कथित 'सांप्रदायिक' भेदभाव को लेकर उनके इस बयान पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। एआर रहमान की जमकर आलोचना की जा रही है। अब रहमान ने खुद इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है।
 
एआर रहमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कया है। इसमें उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। उनके शब्दों को गलत संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत उनका घर है और भारत ने उन्हें हमेशा प्रेरणा दी है। 
 
एआर रहमान ने कहा, प्यारे दोस्तों, संगीत हमेशा से मेरे लिए संस्कृति से जुड़ने, उसका जश्न मनाने और उसका सम्मान करने का जरिया रहा है। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है। मैं समझता हूं कि बातों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के माध्यम से उत्थान करना, सम्मान करना और सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस होगी। 
 
रहमान ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री के सामने वेव समिट में पेश किए गए झाला और रूह-ए-नूर को संवारने से लेकर, युवा नागा संगीतकारों के साथ मिलकर स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा बनाने तक, सनशाइन ऑर्केस्ट्रा को मेंटर करने तक, भारत का पहला बहुसांस्कृतिक वर्चुअल बैंड सीक्रेट माउंटेन बनाने तक, और हंस ज़िमर के साथ रामायण का स्कोर करने के सम्मान तक, हर यात्रा ने मेरे मकसद को मजबूत किया है। 
 
उन्होंने कहा, मेरे लिए संगीत ऐसा काम करने के लिए समर्पित हैं जो अतीत का सम्मान करता है, वर्तमान का जश्न मनाता है और भविष्य को प्रेरित करता है।

