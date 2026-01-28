अरिजीत सिंह के शॉकिंग फैसले पर जानिए क्या बोले कुमार सानू, बादशाह और अरमान मलिक

बॉलीवुड के सबसे चहेते और भावनाओं को आवाज देने वाले सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को ऐसा ऐलान कर दिया, जिसने करोड़ों फैंस को चौंका दिया। अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है और साफ कर दिया है कि अब वह फिल्मों के लिए नए गाने नहीं गाएंगे। बिना किसी ठोस वजह का खुलासा किए अरिजीत ने यह फैसला सार्वजनिक किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सन्नाटा छा गया।

सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप अरिजीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वह सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सालों तक उन्हें इतना प्यार दिया। उन्होंने लिखा कि यह सफर उनके लिए बेहद खूबसूरत रहा है, लेकिन अब वह प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे। इस एक पोस्ट ने म्यूजिक लवर्स को भावुक कर दिया और देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी।

कुमार सानू, बादशाह, अमाल मलिक समेत सेलेब्स की भावुक प्रतिक्रियाएं अरिजीत के इस फैसले पर म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों ने भी दिल से अपनी भावनाएं जाहिर कीं। दिग्गज सिंगर कुमार सानू ने लिखा कि यह खबर सुनकर उन्हें बेहद दुख हुआ है और अरिजीत की आवाज और टैलेंट को उन्होंने “वन इन ए मिलियन” बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा बड़ा फैसला लेने के लिए अरिजीत के साहस की तारीफ की जानी चाहिए।

रैपर बादशाह ने अरिजीत को “सदियों में एक” बताते हुए उनकी महानता को सलाम किया। बी प्राक ने छोटा लेकिन दिल से निकला मैसेज लिखा — “फैन फॉर लाइफ।” अमाल मलिक ने भी भावुक होते हुए कहा कि वह यह फैसला पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, लेकिन अरिजीत के फैसले का सम्मान करते हैं और हमेशा उनके फैन रहेंगे।

सिंगर अरमान मलिक ने लिखा कि अरिजीत के लिए उनके दिल में हमेशा प्यार और सम्मान रहेगा। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने रोते हुए इमोजी के जरिए अपना दुख जाहिर किया, वहीं कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने टूटे दिल वाला इमोजी शेयर किया। ‘जवान’ फेम राजा कुमारी ने भी लिखा कि अब समय आ गया है, जो इस फैसले की गंभीरता को दर्शाता है।

एक दशक से ज्यादा समय तक सुरों का बादशाह रहा अरिजीत पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय तक अरिजीत सिंह नई पीढ़ी के लिए प्यार, जुदाई और दिल टूटने की आवाज बन चुके थे। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, रणबीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह तक, लगभग हर बड़े स्टार की फिल्मों में अरिजीत की आवाज पहली पसंद रही है। म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी अरिजीत भरोसे का दूसरा नाम बन चुके थे।

ये गाने हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे अरिजीत सिंह के सुपरहिट गानों की लिस्ट बेहद लंबी है। “तुम ही हो”, “लाल इश्क”, “राब्ता”, “कभी जो बादल बरसे”, “आज फिर” जैसे गानों ने न सिर्फ चार्ट्स पर राज किया, बल्कि करोड़ों दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई। उनके गानों ने प्यार, दर्द और जज़्बातों को जिस तरह से लोगों तक पहुंचाया, वह उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाता है।

अरिजीत के इस फैसले के बाद यह सवाल हर फैन के मन में है कि क्या यह वाकई उनका आखिरी प्लेबैक होगा या आने वाले समय में वह कोई नया सरप्राइज देंगे। फिलहाल तो उनके इस ऐलान ने म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया है।