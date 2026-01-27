बॉक्स ऑफिस पर तूफान: ‘बॉर्डर 2’ ने चार दिन में मचाया कोहराम, आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे

rashifal-2026

WD Entertainment Desk

मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (12:26 IST)
‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज़ के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है कि इंडस्ट्री के सारे प्री-रिलीज़ अनुमान पीछे छूट गए हैं। फिल्म ने अपने एक्सटेंडेड वीकेंड में उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया है कि यह एक फुल-फ्लेज्ड ब्लॉकबस्टर की ओर तेजी से बढ़ रही है।
 
फिल्म की रफ्तार को देखकर साफ है कि इसे रोक पाना फिलहाल किसी के लिए आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर जो ट्रोल्स और निगेटिव बातें हो रही थीं, उन्हें अब फिल्म के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस नंबर पूरी तरह शांत कर चुके हैं।

रिपब्लिक डे बना गेमचेंजर, कारोबार को मिला जबरदस्त बूस्ट

रिपब्लिक डे की छुट्टी ने ‘बॉर्डर 2’ के कलेक्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। शुक्रवार से सोमवार तक चले इस एक्सटेंडेड वीकेंड में फिल्म ने शानदार ग्रोथ दिखाई। जैसे-जैसे वीकेंड आगे बढ़ा, शहरी सेंटर्स में भी ऑडियंस की संख्या तेजी से बढ़ती गई।
 
वहीं, मास सर्किट्स में फिल्म पहले दिन से ही जबरदस्त रिस्पॉन्स पा रही है। खास तौर पर हिंदी हार्टलैंड के कई सिनेमाघरों में हाउसफुल जैसी स्थिति देखने को मिली, जहां कुछ जगहों पर क्षमता से ज्यादा भीड़ के कारण सीटों की उपलब्धता तक चुनौती बन गई।

चार दिन में 193.48 करोड़ रुपये, बना हालिया वर्षों का बड़ा रिकॉर्ड

फिल्म ने शुक्रवार को 32.10 करोड़ रुपये, शनिवार को 40.59 करोड़ रुपये, रविवार को Sun 57.20 करोड़ रुपये और सोमवार को 63.59 रुपये का कलेक्शन फिल्म ने किया। 
 
फिल्म के डे-वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो ‘बॉर्डर 2’ ने हर दिन नया बेंचमार्क सेट किया है। पहले ही हफ्ते के एक्सटेंडेड वीकेंड में फिल्म ने कुल 193.48 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, जो इसे हालिया समय की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल कर देता है।
 
यह जबरदस्त ओपनिंग इस बात का संकेत है कि ‘बॉर्डर 2’ अब सिर्फ हिट नहीं, बल्कि ब्लॉकबस्टर ट्रेंड में मजबूती से एंटर कर चुकी है।

असली परीक्षा अब वीकडे पर, रन कितना लंबा होगा?

अब इंडस्ट्री की नजर मंगलवार से गुरुवार तक के वीकडे कलेक्शन पर टिकी हुई है। यही दिन तय करेंगे कि ‘बॉर्डर 2’ का बॉक्स ऑफिस रन कितना लंबा और कितना मजबूत रहने वाला है। अगर वीकडे होल्ड भी मजबूत रहता है, तो फिल्म कई नए लाइफटाइम रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है।

