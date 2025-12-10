Biodata Maker

महिंद्रा BE6 खरीद कर पछता रहे आर्य बब्बर, 4 हफ्तों में कार ने इतना परेशान किया कि मजा खराब हो गया

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (13:04 IST)
अभिनेता आर्य बब्बर, दिग्गज कलाकार राज बब्बर के बेटे, ने हाल ही में अपनी नई महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन कार को लेकर सोशल मीडिया पर एक ईमानदार लेकिन कड़े अंदाज वाला रिव्यू साझा किया। कुछ ही हफ्तों पहले उन्होंने यह कार खरीदी थी और शुरुआत में इसकी लुक्स से बेहद खुश भी थे, लेकिन जल्द ही यह खुशी मायूसी में बदल गई। वीडियो में आर्य का चेहरा स्पष्ट रूप से बताता है कि वह इस अनुभव से काफी परेशान और निराश हैं।
 
‘कार बाहर से सुंदर, लेकिन अंदर से निराशाजनक’- आर्य बब्बर
वीडियो की शुरुआत में आर्य बब्बर सीधे दर्शकों और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से बात करते हुए दिखाई देते हैं। वह कहते हैं, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने महिंद्रा BE6 क्यों खरीदी? कार बाहर से तो शानदार लगती है, लेकिन अंदर से उतनी अच्छी नहीं है।”
 
आर्य ने आगे बताया कि जब उन्होंने यह बैटमैन एडिशन खरीदा था, तो उन्हें लगा था कि वे एक प्रीमियम अनुभव पाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें महसूस हो गया कि कार में कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें कंपनी अब तक ठीक नहीं कर पाई।
 
लगातार सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां, सर्विस सपोर्ट से नाराजगी
आर्य बब्बर ने अपने अनुभव में सबसे बड़ी समस्या कार के सॉफ्टवेयर से जुड़ी बताई। उनका कहना है कि कार में इतने ज्यादा software glitches हैं कि वे सभी को गिनाना भी मुश्किल है। 
 
उन्होंने बताया कि पिछले चार हफ्तों में उन्होंने कई बार कंपनी के सर्विस स्टाफ से बात करने की कोशिश की, नाम लेकर बताया कि किन-किन लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी समस्या हल नहीं हुई। आर्य के मुताबिक, “सबसे ज्यादा तकलीफ सर्विस सपोर्ट ने दी है।”

 
चार हफ्तों में बड़ी दिक्कतें- ‘फोन कॉल भी नहीं दिखती’
आर्य ने बताया कि अब कार की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि बेसिक फीचर्स भी काम नहीं कर रहे। “अगर फोन कॉल आती है, तो डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखता,” उन्होंने कहा।
 
इसके अलावा, कार में ऑडियो काम नहीं कर रहा, स्पीकर बंद पड़ चुके हैं और कई फीचर्स बिल्कुल ठीक से फंक्शन ही नहीं कर रहे।
 
उन्होंने यह भी बताया कि फोन इस्तेमाल करने के लिए उन्हें हर बार कार को लेफ्ट साइड में पार्क करना पड़ता है, जो कि बेहद असुविधाजनक है।
 
Toyota Fortuner से तुलना- ‘आठ साल में भी इतना खराब अनुभव नहीं मिला’
आर्य ने अपनी पुरानी कार टोयोटा फॉर्च्यूनर का उदाहरण देते हुए कहा कि वह कार उन्होंने सात–आठ साल तक चलाई, लेकिन उतनी दिक्कतें भी नहीं आईं जितनी BE6 ने चार हफ्तों में दे दीं।
 
उन्होंने कहा, “जब मैंने महिंद्रा की कार खरीदी थी तो बहुत खुश था, लेकिन आज उतना ही दुखी हूं।” उनकी इस बात से साफ समझ आता है कि नए मॉडल को लेकर उनका भरोसा अब टूट चुका है।
 
महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन- कैसा है यह स्पेशल मॉडल?
महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन कंपनी की BE6 इलेक्ट्रिक SUV का एक स्पेशल वर्ज़न है। इसका डिजाइन लोकप्रिय सुपरहीरो बैटमैन से प्रेरित है। यानी दिखने में यह कार सचमुच यूनिक है, लेकिन आर्य के अनुभव के बाद अब इसकी परफॉर्मेंस को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं।

