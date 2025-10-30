Hanuman Chalisa

AskSRK सेशन : शाहरुख खान ने फैन को दी लड़की पटाने की टिप्स, सलमान खान के लिए कही दिल छू लेने वाली बात

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (17:23 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। किंग खान सोशल मीडिया पर #AskSRK सेशन के जरिए फैंस संग जुड़े रहते हैं। वह इस दौरान अपने फैंस के कई मजेदार सवालों के जवाब देते हैं। शाहरुख ने एक बार फिर #AskSRK सेशन में फैंस के कई सवालों के जवाब दिए हैं। 
 
सेशन के दौरान शाहरुख ने साथी मेगास्टार सलमान खान के बारे में बात करते हुए अपनी विनम्रता और सौहार्द से एक बार फिर दिल जीत लिया। जब एक फैंस ने उनसे सलमान खान को एक शब्द में बयां करने के लिए कहा, तो शाहरुख ने तुरंत जवाब दिया, 'बेस्ट भाई। उनसे प्यार करता हूं।'
 
बॉलीवुड में सबसे चर्चित दोस्ती में से एक, दोनों अभिनेताओं ने अक्सर सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त किया है। इन दोनों सितारों ने करण अर्जुन, कुछ कुछ होता है और पठान जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है।
 
शाहरुख ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर भी अपडेट शेयर किया। एक फैन ने पूछा,- सर, किंग का अपडेट आप दोगे या हम ज्योतिषी बुला लें? इसपर शाहरुख ने मजेदार जवाब देते हुए लिखा, 'नहीं नहीं...ज्योतिषी से तो सिद्धार्थ आनंद मेरी डेट्स माँगता रहता है!!!'
 
एक फैन ने पूछा, पार्टी कहा है? पठान के घर क्या? या फिर जवान लोगों के साथ? या फिर डंकी मार लू? इस पर शाहरुख ने लिखा, भाई अपने घर में दोस्त बुला ले और वहीं कर ले। मैं भी आऊंगा। 
 
एक ने पूछा, सर जी वो #किंग मी एक रोल मिलेगा? इस पर उन्होंने कहा, 'बिल्कुल। सिद्धार्थ आनंद को ऑडिशन भेज दे। वो बहुत मिलनसार हैं। उन्होंने मुझे अपनी दूसरी फिल्म में लिया भाई... उनकी दरियादिली की कल्पना करो।' 
 
देखिए कुछ अन्य मजेदार सवालों के किंग खान ने क्या दिए जवाब-

 

 







 

