Impostor Syndrome से पीड़ित हैं अनन्या पांडे, बताया क्या होता है इस बीमारी में

Ananya Panday Birthday

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (14:42 IST)
बॉलीवुड की 'ब्यूटी क्वीन' अनन्या पांडे 30 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनन्या ने अपना फिल्मी करियर साल 2019 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से की थी। इसके बाद वह कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं। 
 
अक्सर अपने ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगाने वाली अनन्या पांडे एक बीमारी से पी‍ड़ित हैं। इसका खुलासा खुद अनन्या ने किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि वह इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अनन्या ने बताया था कि यह बीमारी क्या है और इसमें कैसी स्थिति होती है। 
 
एक्ट्रेस ने कहा था, ये सिंड्रोम किसी साधारण सी बात से शुरू होती है, जैसे कि जब कोई मेरा नाम लेता है। इंटरव्यू और अन्य चीजों के दौरान, मुझे लगता है कि मेरा नाम हकीकत में मेरा नहीं है और यह मुझे तीसरे शख्स की तरह महसूस कराता है।
 
अनन्या ने कहा था, यह मुझे अचानक किसी और की तरह बनने के लिए प्रेरित करता है। जब मैं खुद को बिलबोर्ड पर देखती हूं, तो मुझे लगता है कि यह मैं नहीं हूं जिसे मैं देख रही हूं। जब मैं अपनी कोई फिल्म देखती हूं, तो भी यही होता है। मैं उन्हें एक दर्शक की तरह देखती हूं और भूल जाती हूं कि स्क्रीन पर हकीकत में मैं ही हूं।
 
उन्होंने कहा था, मुझे लगातार मान्यता की आवश्यकता होती है क्योंकि मैं खुद पर बहुत कठोर हूं। यहां तक ​​कि जब कोई निर्देशक मेरे शॉट को मंजूरी देता है, तब भी मैं उससे कभी खुश नहीं होती। मुझे हमेशा लगता है कि मैं इसे और बेहतर कर सकती थी। अगर यह मेरे ऊपर होता, तो मैं हर बार सब कुछ फिर से शूट करती क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा सुधार कर सकती हूं।
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे आखिरी बार 'केसरी चैप्टर 2' में नजर आई थीं। वह जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी। 
 

