52 साल की उम्र में दुल्हन बनीं महिमा चौधरी, इस एक्टर संग आईं नजर, देखिए वीडियो

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (11:20 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एक्ट्रेस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में महिमा का ब्राइडल लुक देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि महिमा चौधरी ने 52 साल की उम्र में दूसरी शादी रचा ली है। 
 
वायरल वीडियो में महिमा चौधरी एक्टर संजय मिश्रा के साथ पोज देती दिख रही हैं। एक्ट्रेस पैपराजी से कहती हैं, 'ये लोग बाराती है। मिठाई खाकर जाना।' 
 
बता दें कि महिमा चौधरी ने असल में शादी नहीं की है। वह संजय मिश्रा के साथ अपकमिंग फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' कर रही हैं। फिलम के प्रमोशन के लिए महिमा चौधरी ने दुल्हन का अवतार लिया है। जबकि संजय मिश्रा दूल्हे के लुक में नजर आ रहे हैं।
 
बता दें कि महिमा चौधरी ने कोलकाता बेस्ड आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी संग 19 मार्च 2006 को लॉस वेगस में शादी रचाई थी। इसके बाद उन्होंने बंगाली रीति-रिवाज से भी शादी की। कपल 2007 में एक बेटी के माता-पिता बने। 2013 में महिमा और बॉबी ने अलग होने का फैसला लिया था। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया है। 
 

जब अनन्या पांडे की एक्टिंग से खुश होकर निर्देशक ने दिया 500 रुपए का इनाम

