नया कैब ड्राइवर आ गया..., दिलजीत दोसांझ को ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ा नस्लभेदी कमेंट्स का सामना

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (12:19 IST)
फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने नए एल्बम AURA के लिए वर्ल्ड टूर पर हैं। सिडनी कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले दिलजीत ने बैकस्टेज होने वाली तैयारियों की झलक दिखाई है। इसके साथ उन्होंने खुलासा किया कि आज भी नस्लवाद एक ऐसी सच्चाई है, जिससे वह बच नहीं सकते। 
 
सिडनी कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत दोसांझ ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उन पर किए गए अपमानजनक ऑनलाइन कमेंट्स के बारे में खुलकर बात की। वीडियो में दिलजीत ने दिखाया कि कैसे वो चुनौतियों के बावजूद फैंस को बेस्ट शो देने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
 
वीडियो में दिलजीत ने बताया कि जैसे की वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पैपराजी ने उन्हें क्लिक शुरू किया। जब उन्होंने तस्वीरें शेयर कीं तो लोगों ने नस्लभेदी कमेंट किए। सिंगरन ने कहा, कुछ एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया हूं। किसी ने मुझे उन पोस्ट्स पर किए गए कमेंट्स भेजे। 
 
दिलजीत ने कहा, इनमें लोग कह रहे थे 'नया ऊबर ड्राइवर आ गया' या 'नए 7-11 कर्मचारी पहुंच गए हैं।' मैंने ऐसे बहुत से रेसिस्ट कमेंट देखे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया एक होनी चाहिए और किसी तरह की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। मुझे कैब या ट्रक ड्राइवर से तुलना होने पर ऑब्जेक्शन नहीं है। 
 
सिंगर ने कहा, अगर ट्रक ड्राइवर न हो तो घर तक रोटी नहीं पहुंचेगी। मैं गुस्सा नहीं हूं और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए भी मेरे मन में प्यार है। 
 

