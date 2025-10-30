Biodata Maker

कभी कई सुपरस्टार की आवाज थे अभिजीत भट्टाचार्य, इस वजह से शाहरुख खान के लिए बंद कर दिया था गाना

WD Entertainment Desk

गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
90 के दशक के पॉपुलर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य 30 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिजीत ने लगभग 100 फिल्मों में 6 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने कई गैर-फिल्मी पॉप म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किए हैं। अभिजीत एक समय पर कई सुपरस्टार्स की आवाज हुआ करते थे।
 
अभिजीत को पहला ब्रेक देव आनंद के बेटे की डेब्यू फिल्म में आर डी बर्मन द्वारा मिला था। अभिजीत को अपने आइडल किशोर कुमार के साथ इस फिल्म में गाने का भी मौका मिला। अभिजीत ने आनंद मिलिंद की फिल्म बागी के गाने एक चंचल शोख हसीन, चांदनी रात है और हर कसम से बड़ी है से पॉपुलैरिटी हासिल की। 
 
webdunia
एक दौर ऐसा भी था जब अभिजीत सबसे ज्यादा फीस लेने वाले गायकों में से एक थे। अभिजीत के सबसे ज्यादा हिट गानों में फिल्म ये दिल्लगी का ओले-ओले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल सॉन्ग, धड़कन फिल्म का टाइटल ट्रैक, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जरा सा झूम लूं मैं जैसे कई हिट गाने शामिल हैं।
 
अभिजीत भट्टाचार्य ने सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए भी कई गाने गाए हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अभिजीत ने शाहरुख खान के लिए गाना ना गाने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी आवाज से सुपरस्टार बनाए हैं। जब तक मैं शाहरुख खान के लिए गाता था तो वो रॉकस्टार थे लेकिन जब मैंने उनके लिए गाना बंद कर दिया वो अब लुंगी डांस प आ गए। 
 
webdunia
अभिजीत ने बताया था कि शाहरुख के लिए ना गाने की छोटी सी वजह है। 'मैं हूं ना' में उन्होंने स्पॉटबॉय से लेकर सभी को क्रेडिट दिया लेकिन सिंगर को सम्मान नहीं दिया। ओम शांति ओम के साथ भी यही बात हुई। धुम ताना गाने में मेरी आवाज थी लेकिन यह कहीं भी नहीं दिखाया गया। इससे मेरे आत्म-सम्मान चोट लगी थी।
 

