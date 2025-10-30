Hanuman Chalisa

शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा अस्पताल में भर्ती, दौड़े-दौड़े मां को देखने पहुंचीं एक्ट्रेस

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (15:19 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों मुश्किल दौरा से गुजर रही हैं। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। वहीं अब उनकी मां सुनंदा शेट्टी की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार सुनंदा को मुंबई लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
 
शिल्पा शेट्टी को गुरुवार को लीलावती अस्पताल में जाते हुए देखा गया। मां के अस्पताल में भर्ती होते ही शिल्पा तुरंत वहां पहुंच गईं। पैपराजी पेज वायरल भयानी के मुताबिक, एक्ट्रेस अपनी मां सुनंदा शेट्टी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचीं है।
 
वायरल भयानी ने शिल्पा के हॉस्पिटल जाते हुए का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल पहुंचीं, जहां उनकी मां को भर्ती कराया गया है। जल्दी ठीक हो जाएं आंटीजी। 
 
हालांकि शिल्पा और उनके परिवार की तरफ से सुनंदा की हेल्थ को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फैंस इस वीडियो पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। 
 

