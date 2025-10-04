Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






डेब्यू फिल्म के एक्टर संग रश्मिका मंदाना ने कर ली थी सगाई, इस वजह से टूट गया रिश्ता

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rashmika Mandanna

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (15:52 IST)
साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें हर तरफ छाई हुई है। हालांकि दोनों ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि कपल ने 3 अक्टूबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में रिंग एक्सचेंज की। 
 
इतना ही नहीं खबरों की माने तो रश्मिका और विजय फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रश्मिका और विजय काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल स्वीकार नहीं किया है। 
 
webdunia
रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा संग दूसरी सगाई है। इससे पहले उनकी सगाई एक्टर रक्षित शेट्टी संग हुई थी। साल 2017 में रश्मिका ने अपनी पहली फिल्म 'किरिक पार्टी' के एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई कर ली थी। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया था। दोनों ने तुरंत शादी का फैसला कर लिया था इसलिए दोनों ने पहले सगाई कर ली थी। लेकिन फिर दोनों ने अचानक अपनी सगाई तोड़ ली थी।
 
webdunia
खबरों के मुताबिक, रश्मिका ने रक्षित से इसलिए सगाई तोड़ ली थी क्योंकि उन्हें उनके साथ कम्पैटिबिलिटी की दिक्कतें आ रही थीं। दोनों के रिलेशन में काफी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी जिसके बाद दोनों ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया।
 
सगाई टूटने के बाद जब रश्मिका के बारे में गलत बातें होने लगीं तो एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सभी को अपना मैसेज दिया था। रश्मिका ने लिखा था, काफी समय से मैं अपने बारे में कई कहानियां सुन रही हूं। ये सब बातें मुझे परेशान कर रही हैं। हालांकि मैं यहां किसी को भी कोई सफाई देने नहीं आई हूं। आपको हमारी सिचुएशन को समझना होगा। हर सिक्के के 2 साइड होते हैं वैसे ही किसी स्टोरी के भी। मैं यहां काम करना चाहती हूं, किसी भी भाषा और किसी भी इंडस्ट्री में, मैं अपना बेस्ट दूंगी।

webdunia
बता दें कि कन्नड़, तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करने के बाद रश्मिका बॉलीवुड में अपना जादू बिखेर चुकी हैं। उन्होंने फिल्म मिशन मजनू से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'गुडबाय', रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'एनिमल' और सलमान खान के साथ सिकंदर में नजर आईं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज संग लड़ाई में अमाल मलिक ने पार की हदें, बोले- खानदान खत्म कर दूंगा...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels