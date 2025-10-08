भारती सिंह 41 साल की उम्र में बनने जा रहीं दूसरी बार मां, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की खुशखबरी

फेमस कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। भारती ने पति हर्ष के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर करके यह गुड न्यूज दी है। भारती पहले बच्चे गोला के जन्म के 3 साल बाद 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी।

भारती और हर्ष पहाड़ों के बीच पोज देते दिखाई दे रहे हैं। हर्ष अपनी पत्नी भारती सिंह का बेबी बंप पकड़े दिखरहे हैं। तस्वीरों में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हम फिर से प्रेगनेंट हैं!'

फैंस और सेलेब्स कमेंट करके कपल को बधाई दे रहा है। विनीत कुमार ने लिखा, 'बधाई हो।' परिणीत चोपड़ा ने लिखा, 'मुबारक हो लड़की।' दृष्टि धामी, नीति टेलर और रानी चटर्जी ने भी भारती और हर्ष को बधाई दी है।

बता दें कि भारती सिंह साल 2017 में हर्ष लिंबाचिया संग शादी के बंधन में बंधी थीं। शादी के 5 साल बाद 2022 में कपल ने अपने पहले बच्चे बाद गोला यानी लक्ष्य का स्वागत किया था।