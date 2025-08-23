Bigg Boss 19 : अब तक 18 कंटेस्टेंट जीत चुके हैं BIgg Boss की ट्रॉफी, देखिए अब तक के विनर्स की लिस्ट

सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का आगाज 24 अगस्त से होने जा रहा है। बिग बॉस हर सीजन में नए सेलेब्स और नई थीम के साथ दर्शकों का मनोरंजन करता है। बिग बॉस के अभी तक के सीजन के विजेताओं पर नजर डालें तो टीवी की बहुओं ने अबतक सबसे ज्यादा बार बाजी मारी हैं।
देखिए अब तक के बिग बॉस विनर्स की लिस्ट:
बिग बॉस 1 : राहुल रॉय
आशिकी जैसी फिल्म से बॉलीवुड पर छा जाने वाले राहुल रॉय रातोंरात दर्शकों के चहेते बन गए। राहुल ने तीन महीने तक घर में बिताकर 13 कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर बिग बॉस का खिताब जीता था।
बिग बॉस 2 : आशुतोष कौशिक
एमटीवी रोडिज के विजेता आशुतोष कौशिक ने राजा चौधरी और मॉडल जुल्फी सईद को पछाड़कर सीजन 2 का खिताब जीता था।
बिग बॉस 3 : विंदू दारा सिंह
दिवंगत एक्टर दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह ने बिग बॉस 3 का खिताब अपने नाम किया था।
बिग बॉस 4 : श्वेता तिवारी
छोटे पर्दे की सबसे चहेती बहू श्वेता तिवारी ने बिग बॉस 4 का खिताब जीता था।
बिग बॉस 5 : जूही परमार
टीवी एक्ट्रेस जूही परमार ने सीजन 5 की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया था। इस सीजन में सनी लियोनी ने भी हिस्सा लिया था।
बिग बॉस 6 : उर्वशी ढोलकिया
कसौटी जिंदगी की में निगेटिव भूमिका निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाली उर्वशी ढोलकिया सीजन 6 की विनर बनी थीं।
बिग बॉस 7 : गौहर खान
टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान ने साल 2013 में बिग बॉस का ताज अपने सिर पर पहना था।
बिग बॉस 8 : गौतम गुलाटी
टीवी के फेमस एक्टर गौतम गुलाटी बिग बॉस 8 के विनर बने थे।
बिग बॉस 9 : प्रिंस नरूला
एमटीवी यूथ रियलिटी शो रोडीज और स्प्लिट्सविला के विनर रह चुके प्रिंस नरूला ने सीजन 9 की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
बिग बॉस 9 : मनवीर गुर्जर
बिग बॉस के इतिहास में पहली बार एक नॉन-सेलिब्रिटी मनवीर गुर्जर ने शो जीतकर इतिहास रच दिया था।
बिग बॉस 11 : शिल्पा शिंदे
टीवी की फेमस बहू शिल्पा शिंदे ने साल 2017 में बिग बॉस 11 की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
बिग बॉस 12 : दीपिका कक्कड़
टीवी की एक और फेमस बहू दीपिका कक्कड़ ने 2018 में सीजन 12 की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
बिग बॉस 13 : सिद्धार्थ शुक्ला
टीवी के हंक सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 की ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2021 में हार्ट अटैक से सिद्धार्थ का निधन हो गया था।
बिग बॉस 14 : रुबीना दिलैक
टीवी की फेमस बहू रुबीना दिैक ने साल 2020 में सीजन 14 की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
बिग बॉस 15 : तेजस्वी प्रकाश
फेमस टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीती थी।
बिग बॉस 16 : एमसी स्टेन
फेमस रैमर एमसी स्टेन बिग बॉस 16 के विनर बने थे। उन्होंने अपने करीबी दोस्त शिव ठाकरे को हराकर ट्रॉफी जीती थी।
बिग बॉस 18 : मुनव्वर फारुकी
मशहूर स्टेंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी बिग बॉस 18 के विनर बने थे।