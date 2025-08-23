Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्या गोविंदा से तलाक के लिए सुनीता आहूजा ने कोर्ट में दी अर्जी? एक्टर के वकील ने खोला राज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Govinda

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:50 IST)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें एक बार फिर चर्चा में आ गई है। खबरों के अनुसार सुनीता आहूजा ने कोर्ट में गोविंदा से तलाक का केस फाइल कर रखा है। 
 
बताया जा रहा है कि गोविंदा पर उनकी पत्नी सुनीता ने धोखा देने, अलग रहने और क्रूरता के आरोप लगाए हैं। हॉटरफ्लाई की रिपोर्ट के अनुसार सुनीता आहूजा ने कथित तौर पर 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा से तलाक की अर्जी दी है। 
 
रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), और (ib) के तहत याचिका दायर की, जिसमें व्यभिचार, क्रूरता और दूसरी महिला से अफेयर को अपनी 38 साल पुरानी शादी को तोड़ने का आधार बताया है। अदालत ने गोविंदा को 25 मई को तलब किया था, लेकिन कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने गोविंदा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। 
 
वहीं अब इस मामले में गोविंदा के वकील का बयान सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दोनों के रिश्ते की सच्चाई बताई है। गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, कोई मामला नहीं है, सब कुछ सुलझ रहा है, लोग बस पुरानी बातें उठा रहे हैं। इस गणेश चतुर्थी पर आप सभी को वह एक साथ दिखाई देंगे, आपको घर आना चाहिए।
 
वहीं गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की खबरों पर उनकी बेटी टीना ने भी रिएक्ट किया है। टीना ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं। मैं इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती। क्या बोलूं मैं? वह तो देश में भी नहीं है। मैं एक सुंदर परिवार पाकर खुद को धन्य महसूस करती हूं और मीडिया, प्रशंसकों और प्रियजनों से हमें जो चिंता, प्यार और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूं। 
 
बता दें कि बीते दिनों गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि वह और उनके पति अलग-अलग रहते हैं। सुनीता ने कहा था, हमारे पास दो घर है। एक फ्लैट में मैं बच्चों के साथ रहती हूं, जबकि दूसरे फ्लैट में गोविंदा रहते हैं। गोविंदा काम के सिलसिले में देर रात घर आते हैं। इस वजह से हम साथ नहीं रहते।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

खूबसूरती के चलते गौहर खान के हाथ से निकल गई थी यह सुपरहिट फिल्म

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels