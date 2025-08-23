ganesh chaturthi

केके को नहीं पसंद था शादियों में गाना, ठुकराए थे करोड़ों के ऑफर्स

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (13:53 IST)
कृष्ण कुमार कुन्नथ यानि केके भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन वह अपनी आवाज से आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। केके अगर आज होते तो 23 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते। सिंगर केके का निधन 31 मई 2022 को एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान निधन हो गया था।
 
केके ने कई मशहूर गानों को अपनी आवाज दी है। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों में गाने गाए। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले ही केके ने करीब 35000 जिंगल्स गाए थे। 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 'जोश ऑफ इंडिया' गाना भी गाया था। 
 
सिनेमा जगत को कई हिट गाने देने वाले केके ने अपनी जिंदगी में कभी भी सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। वह हमेशा किशोर कुमार और म्यूजिक आर.डी.बर्मन से प्रेरित थे। केके एक ऐसे सिंगर थे जिन्हें शादियों गाने के करोड़ों रुपए ऑफर हुए लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 
 
एक इंटरव्यू में केके से पूछा गया था कि वे अन्य गायकों की तरह शादियों में क्यों नहीं गाते। तब केके ने कहा था कि उन्हें कई ऑफर्स आते हैं। करोड़ों रुपये का लालच दिया जाता है, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं है इसलिए वे नहीं गाते। दरअसल केके प्राइवेट किस्म के इंसान थे। वे कैमरे के सामने भी आना पसंद नहीं करते थे। 
 
सिंगर केके का मानना था कि गायक को दिखने की कोई जरूरत नहीं है। गायक के लिए सुनाई देना जरूरी है। उसका गाना ही अपना काम कर दिखाएगा। यही कारण था कि केके का चेहरा भी लोगों ने ज्यादा नहीं देखा था। उन्होंने इसलिए कभी एक्टिंग करना भी पसंद नहीं किया। वह चुपचाप अपना काम करना पसंद करते थे।
 
केके ने अपने करियर में आंखों मे तेरी, दिल इबादत, क्या मुझे प्यार है, इंडिया वाले, डोला रे डोला रे जैसे कई सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी। उन्होंने जस्ट मोहब्बत, शाका लाका बूम बूम, हिप-हिप हुर्रे और काव्यांजली जैसे शो के टाइटल गाने भी गाए थे।
 

