Bigg Boss 19 से खत्म हुआ अभिषेक बजाज और नीलम गिरी का सफर, इस वजह से प्रणित मोरे पर भड़के फैंस

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (11:11 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। मेकर्स ने सभी को शॉक्ड करते हुए दो कंटेस्टेंट को बेघर कर दिया। इस हफ्ते एलिमिनेशन के लिए गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और नीलम गिरी नॉमिनेट हुए थे। 
 
इनमें से अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बाहर हो गए हैं। दरअसल, मेकर्स ने अशनूर, अभिषेक और नीलम में से एक कंटेस्टेंट को सेफ करने का फैसला प्रणित मौरे को सौंपा दिया। ऐसे में प्रणित ने अशनूर कौर को सेफ किया। इसी के साथ अभिषके बजाज और नीला गिरी शो से बेघर हो गए।
 
प्रणित मोरे के इस फैसले से हर कोई शॉक्ड हो गया है। दोनों के जाने से घर का माहौल इमोशनल हो गया। सोशल मीडिया पर भी अभिषेक बजाज के बाहर होने से फैंस का गुस्सा फूट गया है। वहीं प्रणित ने अपने फैसले की वजह भी बताई है। 
 
webdunia
जब गौरव खन्ना ने प्रणित से अशनूर को सेफ करने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ वैल्यू का सोच रहा था। इस पर गौरव पूछते हैं, 'ठीक है तूने वैल्यू का सोचा, तो अशनूर की वैल्यू अभिषेक से करेक्ट थी? अभिषेक जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि वो चीजों की समझती है, लोगों के बारे में सोचती है। हमेशा वो स्टैंड लेती हैं।
 
प्रणित कहते हैं, तो मैंने जो मेरे मम्मी-पापा से वैल्यू सीखी है, मुझे लगता है कि अगर मैं उस पोजिशन में रहता तो शायद में भी यही एक्सेप्ट करता कि वो उसी का स्टैंड लें, जिसने सही किया है। मैं अपनी वैल्यू नहीं छोड़ सकता। मैं यहां गेम खेलने को नहीं आया था। अगर मैं भी गेम खेलता तो फेक रिलेशनशिप बनाता। 

13 साल की उम्र में प्रतीक बब्बर को लग गई थी ड्रग्स की लत, बताई वजह

