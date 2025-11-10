13 साल की उम्र में प्रतीक बब्बर को लग गई थी ड्रग्स की लत, बताई वजह

बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर और स्मिता पाटील के बेटे प्रतीक बब्बर भले ही फिल्म इंडस्ट्री में सफल नहीं हुए हो, लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव आया है।

एक इंटरव्यू के दौरान प्रतीक बब्बर ने बताया Fk कि उन्हें छोटी उम्र में ही ड्रग्स की लत लग गई थी। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में प्रतीक ने अपनी ड्रग्स लेने की वजह को लेकर खुलकर बात की थी।

प्रतीक ने कहा था, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि लोग सोचते हैं, 'ओह, वह फिल्मों में आए, शोहरत और पैसा मिला और फिर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। मेरा ड्रग्स का इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब मैं 13 साल का था, यहां तक कि बारह साल का होने से पहले ही।

उन्होंने कहा, हां मैं डर गया था। दुर्भाग्य से मेरी परवरिश अलग तरह की हुई और मेरी पारिवारिक स्थिति थोड़ी मुश्किल थी। इसलिए मैंने ड्रग्स का सेवन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में प्रसिद्धि और पैसा मुझे इस ओर ले गया। कही न कहीं मेरी परवरिश और फैमिली का माहौल इसका मुख्य कारण रहा था।

प्रतीक ने कहा था, हालांकि अब मैं अतीत को भूलकर आगे बढ़ चुका हूं और हर रोज खुद और अपने आसपास के रिश्ते सुधारने की कोशिश करता हूं। मेरी पत्नी कई तरीकों से मुझे बेहतर बनाने में मदद कर रही है। हम एक-दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, हालांकि उसे किसी सुधार की जरूरत नहीं है। वह एकदम सही है। यह लाइफ है, आप जानते हैं। तुम्हें आगे बढ़ना होगा।