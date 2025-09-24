Festival Posters

Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज ने बसीर अली की मर्दानगी पर उठाए सवाल, घर में मचा हंगामा

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (11:53 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हाईवोल्टेड ड्रामा देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच खूब झगड़ा देखने को मिल रहा है। बीते एपिसोड में घर के कैप्टन अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच जोरदार फाइट हुई। दोनों के बीच झगड़ा तो घर की सफाई को लेकर शुरू हुआ, लेकिन यह कप्तानी से लेकर मर्दानगी तक पहुंच गया। 
 
बसीर अली ने अभिषेक बजाज से कहाकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गंदे बाथरूम, फैले हुए बर्तन और गंदे ड्रेसिंग रूम की शिकायत की। बसीर ने अभिषेक को याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही ड्रेसिंग रूम साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 
 
बसीर ने अभिषेक को फेल कप्तान कहते हुए खूब बातें सुनाई। बसीर ने सबके सामने अभिषेक को कहा, 'क्या यह तुम्हें ठीक लग रहा है? कृपया अपना काम अच्छे से करो।' यहां तक कि उन्होंने बाकी घरवालों को भी ड्रेसिंग रूम में घसीटकर गंदगी दिखाई।

बसीर अली की बातें सुनकर अभिषेक बजाज भी चुप नहीं बैंठे। उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान अभिषेक ने बसीर को 'लचक' कहकर बुलाया तो बात और भी बिगड़ गई। बसीर ने भड़कते हुए कहा, 'तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रहे हो? तुम मेरे चलने पर टिप्पणी कर रहे हो?' 
 
इसके बाद अभिषेक और बसीर के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया और बात गाली-गलौज तक पहुंच गया। बसीर ने अभिषेक को दोमुंहा इंसान कहा। 
 

