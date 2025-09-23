तनुश्री दत्ता का नया धमाका: सलमान खान का नाम लिए बिना साधा निशाना

बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भारत में #MeToo आंदोलन की सबसे बुलंद आवाज़ों में शामिल तनुश्री का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रभावशाली लोगों पर निशाना साधती नजर आ रही हैं।

तनुश्री ने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरों का करियर बर्बाद करने का काम करते हैं। वीडियो में उनका कहना है- "हमारे तलवे चाटे बिना तुम फेमस कैसे हो गए, हमारे फार्महाउस के चक्कर काटे बिना तुमको हीरोइन का दर्जा कैसे मिल गया, हमारे रिकमेंडेशन के बिना तुम स्टार कैसे बन गए... सहन नहीं होता उनको, उनकी आत्मा अंदर से जलती रहती है।"

उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे। उनके शब्द थे- "तो तू जल अब, तू अनंत काल तक जलेगा… तूने इतने सारे लोगों का बेड़ा गर्क किया है, अब तू मरेगा या जेल जाएगा।"

हालांकि, तनुश्री ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन वीडियो में ‘फार्महाउस’ और ‘रिकमेंडेशन’ जैसे संदर्भ मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे कि उनके निशाने पर सुपरस्टार सलमान खान हैं। चूंकि इंडस्ट्री में सलमान खान का प्रभाव और उनका फार्महाउस चर्चा में रहते हैं, इसलिए कई फैंस ने सीधे तौर पर उनके नाम का ज़िक्र करना शुरू कर दिया।

दूसरी ओर, सलमान खान के समर्थक इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये आरोप निराधार हैं और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। वहीं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।





एक बात तो तय है कि तनुश्री दत्ता एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में आ गई हैं और उनका यह बयान आने वाले दिनों में बॉलीवुड की राजनीति को हिला सकता है।