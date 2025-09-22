Festival Posters

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के प्रीमियर एपिसोड में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, सलमान और आमिर खान करेंगे शिरकत

सोमवार, 22 सितम्बर 2025
प्राइम वीडियो का नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' इस हफ्ते धमाकेदार तरीके से प्रीमियर होने वाला है, जिसमें पहले एपिसोड के खास मेहमान और कोई नहीं बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स सलमान खान और आमिर खान होने वाले हैं।
 
अपने फैंस को हर चीज़ का पूरा मज़ा देते हुए, उनके पसंदीदा खाने के साथ खास ब्रेकफास्ट, सीधे-साधे बातचीत और हंसी-मज़ाक वाले गेम के साथ सलमान और आमिर पहले एपिसोड में जान डालते हैं और पूरे सीज़न के लिए मज़ेदार माहौल बनाते हैं।
 
चाहे वह उनके पहले साथ किए गए फिल्म के अनुभवों को याद करना हो, एक ही स्कूल में पढ़ाई की बातें हों, या उनकी लंबी दोस्ती की कहानियां, उनकी जबरदस्त दोस्ती और मज़ेदार बातचीत दर्शकों को उनके पसंदीदा सितारों की असली झलक दिखाएगी। इस तरह से शो में काजोल और ट्विंकल हर मेहमान का असली अंदाज सामने लाएंगी।
 
प्राइम वीडियो का नया टॉक शो, जिसे काजोल और ट्विंकल खन्ना होस्ट कर रही हैं, 25 सितंबर को दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्रीमियर करेगा। नया एपिसोड हर गुरुवार रिलीज किया जाएगा।

