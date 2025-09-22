Navratri

31 साल की मोनिका पंवार ने मां का किरदार निभाकर जीता दिल, निशानची में अपने रोल लेकर की बात

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (14:03 IST)
अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी थिएट्रिकल रिलीज 'निशानची' से दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का तगड़ा मेल संग तेज रफ्तार और रोमांचक सफर बनकर सामने आई है, जिसमें एड्रेनालिन से भरे सीक्वेंस और जबरदस्त ह्यूमर खूब देखने को मिलता है। 
 
जहां दर्शक और समीक्षक फिल्म के अलग-अलग एलिमेंट्स की तारीफ कर रहे हैं, वहीं मोनिका पंवार का किरदार भी खास तौर पर लोगों का दिल जीत रहा है। मोनिका पंवार निशानची में ऐश्वर्य ठाकरे की मां का रोल निभा रही हैं। दर्शकों से मिल रही तारीफों पर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। 
 
अपने किरदार के बारे में मोनिका ने कहा, मैं सच में बहुत खुश हूं कि निशानची को इतना शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग मंजरी से दिल से जुड़ रहे हैं। जब मैं रिव्यू पढ़ती हूं कि मैंने ‘शो चुरा लिया’, तो अब भी यकीन नहीं होता। जब मैंने पहली बार इस किरदार को सोचा था, तो मुझे लगा था कि यह कई औरतों की कहानी है। मेरे लिए यह कुछ वैसा ही है जैसे मदर इंडिया का पल, जहां मां की मौजूदगी हमेशा याद रह जाती है।

उन्होंने आगे कहा, मुझे हमेशा ऐसे रोल पसंद आए हैं जो अलग दिखते हैं, ऐसे किरदार जिनकी अपनी पहचान होती है, भले ही कहानी आगे बढ़ती रहे। मंजरी के लिए यह स्क्रीन टाइम की बात नहीं थी, बल्कि हर बार उसकी मौजूदगी का असर मायने रखता है। वह उस शांत रहने वाली ताकत, त्याग और हिम्मत की निशानी है, जो हमें अपने घरों में, खासकर हमारी मांओं और गृहिणियों में देखने को मिलती है।
 
उन्होंने आखिर में कहा, उसकी कहानी, उसकी चुप्पी, उसका हिम्मत दिखाना और उसकी आवाज़ और लोगों से जुड़ना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
 
इसके अलावा, निशानची ऐश्वर्य ठाकरे की जबरदस्त एक्टिंग डेब्यू फिल्म है, जिसमें वह हाई-एड्रेनालिन डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे स्टार्स अहम किरदारों में हैं। अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म, फ्लिप फिल्म्स के साथ एसोसिएशन में बनाई गई है। 
 

