Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा का निधन, कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

Advertiesment
हमें फॉलो करें Famous musician passes away

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (10:52 IST)
म्यूजिक इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। जुबीन गर्ग के बाद पंजाबी म्यूजिक जगत के सम्राट कहे जाने वाले फेमस संगीतकार चरणजीत आहूजा का निधन हो गया है। उन्होंने 21 सितंबर को 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। खबरों के अनुसार वह कई सालों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। 
 
चरणजीत आहूजा का चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरी में वो जिंदगी की जंग हार गए। चरणजीत के निधन से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री मे शोक का माहौल हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी संगीतकार के निधन पर शोक जाहिर किया है। 
 
भगवंत मान ने पोस्ट किया, संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब का चला जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। उनके बनाए हुए म्यूजिक हमेशा पंजाबियों के दिलों पर राज करती रहेगी। उनके परिवार और चाहने वालों के साथ संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें।
 
webdunia
फेमस सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने चरणजीत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, म्यूजिक की ग्रोथ के लिए जितना काम चरणजीत आहूजा ने किया, शायद ही किसी ने किया हो। उनका बनाया हुआ म्यूजिक हमारे साथ हैं और हमेशा रहेगा। सच्चा लीजेंड।'

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
चरणजीत आहूजा को पंजाब संगीत की दुनिया में सम्राट माना जाता था। उन्होंने पंजाबी के साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी साउंडट्रैक दिया। चरणजीत आहूजा ने अपने शानदार करियर में कई प्रमुख कलाकारों के साथ काम किया है।  और कई रीजनल और बॉलीवुड मूवीज के साउंडट्रैक में योगदान दिया है।
 
मालूम हो कि असम के सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में तैराकी के दौरान डूबने से मौत हो गई। उनके निधन से फैंस सदमे में हैं। 23 सितंबर को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम के समर्थन में आगे आए अक्षय कुमार

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels