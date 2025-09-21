Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Raju Srivastava

WD Entertainment Desk

, रविवार, 21 सितम्बर 2025 (11:20 IST)
मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव की 21 सितंबर को पुण्यतिथि हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसबंर को कानपुर में हुआ था। राजू ने पर्दे पर कभी गजोधर भैया तो कभी 'बिहारी बाबू' बनकर दर्शकों को खूब हंसाया। 
 
राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से भारत ही नहीं दुनियाभर में पहचान बनाई थी। हैरानी की बात यह है राजू को अपनी कॉमेडी के चलते जहां खूब प्यार मिला वहीं धमकियां भी मिली। राजू श्रीवास्तव को एक बार पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली थी। 
 
webdunia
राजू श्रीवास्तव ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि पाकिस्तान से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। राजू ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने इस वीडियो में राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि उनके पास पाकिस्तान के नंबर के एक वॉट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने उन्हें मंदिर और हिंदुत्व की बात करने पर जान से मारने की धमकी दी। 
 
राजू श्रीवास्तव ने कहा था, मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने हिन्दू राष्ट्र में जन्म लिया है, जो प्रभु राम का नहीं वो किसी का भी नहीं। हिंदुत्व पर मुझे हमेशा गर्व होगा और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
 
25 दिसंबर 1963 को जन्में राजू श्रीवास्तव के बचपन का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। उन्हें बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का शौक था। राजू श्रीवास्त को कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज' से जबरदस्त पहचान मिली थी। राजू श्रीवास्तव राज‍नीति के क्षेत्र में भी कदम रख चुके थे।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'कंप्लीट एक्टर' मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels