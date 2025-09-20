चोटों और कड़ाके की ठंड के बावजूद सलमान खान ने पूरा किया बैटल ऑफ गलवान का पहला शेड्यूल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ़ करोड़ों दिलों पर राज करते हैं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब वह कई ब्लॉकबस्टर देने के बाद, अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं।

सलमान स्टारर यह फिल्म अपनी घोषणा के समय से ही सुर्खियों में बनी हुई है, ऐसे में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, सलमान खान ने फिल्म का पहला 45 दिन का शेड्यूल पूरा कर लिया है। इस दौरान वह कुल 15 दिनों तक शूटिंग में मौजूद रहे।

सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग 2–3 डिग्री तापमान में की और फिल्म का पहला और सबसे मुश्किल 45 दिन का लद्दाख शेड्यूल पूरा कर लिया, जिसमें वह 15 दिनों तक वहां मौजूद रहे। कम ऑक्सीजन लेवल और कई शारीरिक चोटों के बावजूद सुपरस्टार ने शूटिंग जारी रखी ताकि फिल्म की निरंतरता बनी रहे। अब दूसरा शेड्यूल एक हफ़्ते बाद शुरू होगा। इस दौरान सलमान खान अपनी चोटों से उबरने के लिए भी समय लेंगे।

यह सच में सलमान खान के काम के लिए डेडीकेशन को दिखाता है। इस अपडेट के बाद दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है कि वह इस फिल्म में क्या नया लेकर आ रहे हैं। सलमान के पास अपनी चोटों से उबरने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि दूसरा शेड्यूल जल्द ही शुरू होने वाला है।”

सलमान खान की लाइनअप इस वक्त पूरी तरह से हाई-ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर्स से भरी हुई है। उनकी आने वाली और बेहद चर्चित वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा चुकी है और फर्स्ट लुक के बाद से ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा रही है।