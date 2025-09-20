Dharma Sangrah

सिंगापुर में हुआ जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम, शव को भारत लाने की तैयारी शुरू, सामने आया सिंगर के आखिरी पलों का वीडियो

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (16:28 IST)
बॉलीवुड और असमिया म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग के अचानक निधन से शोक की लहर है। जुबीन का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए एक हादसे में हो गया। वह असम के रहने वाले थे और उन्होंने बॉलीवुड में भी कई हिट गाने दिए थे। 
 
जुबीन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर में थे। उन्हें 20 और 21 सितंबर को वहां परफॉर्म करना था। लेकिन इसके पहले ही 19 सितंबर को उनका निधन हो गया। 
 
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सिंगर के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सिंगापुर के अधिकारियों द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनके पार्थिव शरीर को जल्द ही भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।
 
मुख्यमंत्री सरमा ने पोस्ट किया, हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम सिंगापुर में पूरा हो गया है, उनके पार्थिव शरीर को अब भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में उनके साथ आई टीम श्री शेखर जोथी गोस्वामी, श्री संदीपन गर्ग और श्री सिद्धार्थ शर्मा (प्रबंधक) को सौंपा जा रहा है। 

जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर सिंगापुर से पहले दिल्ली पहुंचेगा फिर वहां से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। गुवाहाटी पहुंचने के बाद जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए सरुसजाई स्टेडियम में रखा जाएगा। इसके बाद परिवार और सरकार मिलकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था तय करेंगे। शव के गुवाहाटी पहुंचे पर ही यह तय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार कहा किया जाएगा।
 
खबरों के अनुसार जब जुबीन गर्ग के साथ यह घटना घटी तब उन्हें साथ 17 अन्य लोग भी ट्रिप पर थे। क्रू और गार्ड के बार-बार आग्रह के बावजूद, सिंगर ने पानी में उतरते ही अपनी लाइफ जैकेट उतार दी और उसे ओवरसाइज़्ड बताया था। बाद में वह समुद्र में तैरते हुए पाए गए। क्रू ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की और पोर्ट पर सीपीआर दिया गया, उसके बाद जुबीन को सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वायरल हुआ जुबीन का आखिरी वीडियो 
जुबीन गर्ग के निधन के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में कूदते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके साथ कई लोग नगर आ रहे हैं। वह समंदर में तैरते दिख रहे हैं। 

