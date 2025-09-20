राइज एंड फॉल: धनश्री वर्मा का बड़ा खुलासा – रिश्ते असली या गेम की चाल?

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हर दिन ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कभी झगड़े तो कभी इमोशनल मोमेंट्स, टावर का माहौल दर्शकों को लगातार चौंका रहा है। इस बार चर्चा के केंद्र में रहीं धनश्री वर्मा, जिन्होंने अरबाज़ पटेल, आदित्य नारायण और पवन सिंह से हुई बातचीत में ऐसा बयान दिया कि पूरा माहौल सन्न रह गया।

नयनदीप को लेकर धनश्री ने साफ कहा, मेरे तो समझ के बाहर है वो इंसान। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रतिभागी शो में आने से पहले ही आपस में गठबंधन करके आए हैं। उन्होंने कहा, आप लोग बाहर से रिश्ते बनाकर आए हो और वादा किया है कि सिर्फ एक-दूसरे को ही बचाओगे।

धनश्री ने कहा, ऊपर-नीचे के बावजूद मदद कर रहे हो तो आप खेल ही नहीं खेल रहे हो। और अगर हम यहां अंदर आकर रिश्ते बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? गेम की वजह से। इतना ही नहीं, धनश्री ने आदित्य और अरबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह न तो मेरे सगे हैं और न मैं इनके।

इस बयान से अरबाज़ हंस पड़े, लेकिन आदित्य नारायण तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। धनश्री ने सवाल किया, क्या हो गया? मैं तो बस इतना कह रही हूं कि हम सब एक-दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आदित्य चुप रहे और माहौल और भी असहज हो गया।

धनश्री की यह बात पूरे टावर में चर्चा का विषय बन गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या धनश्री वाकई सच्चे रिश्ते बना रही हैं या फिर यह सब उनके गेम प्लान का हिस्सा है? इस हफ्ते खेल में टावर दो हिस्सों में बंटा हुआ है—वर्कर्स और रूलर्स। वर्कर्स में बाली, आहना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बंगर, आरुष भोला और आकृति नेगी हैं।

वहीं रूलर्स की गद्दी पर अरजुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, किकू शारदा, नयनदीप रक्षीत और अरबाज़ पटेल बैठे हैं। 'राइज एंड फॉल' के नए एपिसोड्स रोजाना दोपहर 12 बजे अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर और रात 10:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर देखे जा सकते हैं।