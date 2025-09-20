कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा का बाबूराव बनना मेकर्स को पड़ गया महंगा, फिरोज नाडियाडवाला ने भेजा लीगल नोटिस

कपिल शर्मा का पॉपुलर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' कानूनी पचड़े में फंस गया है। फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को 25 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि शो में 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइज़ी के मशहूर किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया है।

हाल ही में अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन के लिए शो के सेट पर पहुंचे थे। इस दौरान कीकू शारदा ने बाबूराव के गेटअप में एक्ट किया था। इस दौरान वह बाबूराव के फेमस डायलॉग 'ये बाबूराव का स्टाइल है' भी बोलते नजर आए।

फिरोज नाडियाडवाला ने एक बयान में कहा, बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हेरा फेरी की आत्मा है। यह विरासत हमारे पसीने, दूरदर्शिता और रचनात्मकता से बनी है। परेश रावल जी ने इस भूमिका को पूरे दिल और आत्मा से तराशा है। किसी को भी व्यावसायिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। संस्कृति शोषण के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होती है।

उन्होंने कहा, यह परिवार के स्वामित्व वाला एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है और निर्माता बिना अनुमति के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स और अन्य कंपनियां इस किरदार से जुड़ी सभी सामग्री तुरंत हटा दें, 24 घंटे के भीतर माफी मांगें और यह सुनिश्चित करें कि बिना अनुमति के इसका दोबारा इस्तेमाल न हो।

फिरोज नाडियाडवाला की वकील सना रईस खान ने कहा, बौद्धिक संपदा कोई अनाधिकृत उधारी नहीं है, यह रचनात्मकता की जीवनरेखा है। मेरे मुवक्किल के प्रतिष्ठित किरदार का अनाधिकृत शोषण न केवल उल्लंघन है, बल्कि अपने सबसे स्पष्ट व्यावसायिक रूप में चोरी है। कानून उन अधिकारों को कमज़ोर करने की अनुमति नहीं देगा जिन्हें कानूनी रूप से अर्जित और उत्साहपूर्वक संरक्षित किया गया है।

नोटिस में नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स पर कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51 के तहत कॉपीराइट का उल्लंघन और ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 29 के तहत ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।