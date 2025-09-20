राइज एंड फॉल, पवन सिंह की अचानक विदाई से भावुक हुए सभी कंटेस्टेंट, भोजपुरी स्टार ने किया यह वादा

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में खूब धूम मचाई। शो में उन्होंने सभी कंटेस्टेंट संग खूब मस्ती-मजाक की। पवन सिंह के अचानक शो छोड़ने से सभी कंटेस्टेंट्स और उनके फैंस के बीच निराश छा गई। रणनीतिक खेल के अहम खिलाड़ी रहे पवन सिंह का यह निर्णय उनके राजनीतिक दायित्वों और आने वाले चुनावों के चलते आया।

शो से पवन सिंह की विदाई एक यादगार पल बन गई, जब उनकी मां भी मंच पर पहुंचीं और माहौल और भी भावुक हो गया। पवन सिंह ने जाते-जाते अपने साथी प्रतिभागियों से दिल की बात साझा की। उन्होंने कहा, आप सब मेरे दिल के करीब हैं। यह सिर्फ एक खेल है, और बाहर जाकर हम जरूर मिलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, और घूमेंगे।

पवन सिंह ने कहा, जो भी हुआ, अगर इंसान एक-दूसरे के लिए हाथ बढ़ा दे तो कोई छोटा-बड़ा नहीं रह जाता। जिंदगी में अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो दिल से माफी मांगता हूं।

विदाई के समय पूरे टावर ने गानों और नाच-गाने के साथ पवन सिंह को अलविदा कहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पवन सिंह की इस यात्रा का अंत यहीं होगा, या वह किसी वाइल्डकार्ड एंट्री के जरिए शो में वापसी करेंगे? पवन सिंह की मौजूदगी से शो को खूब हाइप मिल रहा था।