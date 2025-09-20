प्रभास ने छोड़ा साथ तो दीपिका पादुकोण ने थामा शाहरुख खान का हाथ, कल्कि 2 से आउट होते ही हुई किंग में एंट्री

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मां बनने के बाद से ही मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। लेकिन दीपिका को मां बनने की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। बीते दिनों दीपिका, संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर हो गई थीं। अब एक्ट्रेस 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से भी आउट हो चुकी हैं।

हाल ही में कल्कि के मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर करके दीपिका पादुकोण के बाहर होने की घोषणा की थी। 'कल्कि 2898 एडी' मे दीपिका मुख्य किरदार में थीं। ऐसे में इसके सीक्वल से उनके बाहर होने पर फैंस को झटका लगा है। वहीं अब 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने पर दीपिका पादुकोण ने चुप्पी तोड़ी है।

दीपिका ने शाहरुख खान के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दिख रहे हैं। इसके साथ एक्ट्रेस ने लिखा, लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया था, वह यह था कि फिल्म बनाने का अनुभव और जिन लोगों के साथ आप इसे बनाते हैं, वह उसकी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखता है।





दीपिका ने लिखा, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने हर फैसले में इस सीख को अपनाया है। और शायद यही वजह है कि हम छठी फिल्म एक साथ बना रहे हैं। इस पोस्ट को दीपिका ने शाहरुख को टैग करते हुए #King और #Day1 हैशटैग जोड़े।

वैजयंती मूवीज ने दीपिका को फिल्म से बाहर होने की घोषणा करते हुए लिखा था, 'यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए। और कल्कि जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं अधिक की हकदार है। हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं।'

इससे पहले दीपिका पादुकोण का काम के घंटों को लेकर संदीप रेड्डी वांगा संग भी विवाद हो गया था। दीपिका ने फिल्म स्पिरिट के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी जिसकी वजह से उनको फिल्म से बाहर कर दिया गया। ऐसे मिलते-जुलते कारण की वजह से ही उन्हे कल्कि 2 से भी बाहर कर दिया गया।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, दीपिका पादुकोण के 'कल्कि 2' से बाहर होने की वजह उनकी डिमांड्स थीं। बताया गया था कि एक्ट्रेस ने 7 घंटे की वर्क शिफ्ट और फीस में 25 फीसदी इजाफे की मांग की थी। इसके अलावा दीपिका ने 5 स्टार होटल में स्टे और अपनी 25 मेंबर्स की टीम के खाने का खर्च भी मांगा था।