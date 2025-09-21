मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, मलयालम सुपरस्टार ने दी प्रतिक्रिया

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सिनेमा जगत के कलाकारों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। साल 2023 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कम्प्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा।

मोहनलाल पिछले चार दशक से फिल्मों में सक्रिय हैं। मोहनलाल ने केवल मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। मोहनलाल ने 1980 के दशक में 'मंजिल विरिंजा पूक्कल' से करियर की शुरुआत की थी। वह लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं।

उन्होंने लिखा, इस महान एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भारतीय सिनेमा में उनके आइकॉनिक योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनकी बेजोड़ और बहुमुखी प्रतिभा और मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्णिम मानक स्थापित किया है। ये अवॉर्ड 23 सितंबर 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरेमनी में प्रदान किया जाएगा।

Shri Mohanlal Ji epitomises excellence and versatility. With a rich body of work spanning decades, he stands as a leading light of Malayalam cinema, theatre and is deeply passionate about the culture of Kerala. He has also delivered remarkable performances in Telugu, Tamil,… https://t.co/4MWI1oFJsJ pic.twitter.com/P0DkKg1FWL — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2025

पीएम मोदी ने दी बधाई मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, श्री मोहनलाल जी बेजोड़ प्रतिभा और बहुमुखी अभिनय के प्रतीक माने जाते हैं। दशकों से सिनेमा और थिएटर में उनका शानदार सफर उन्हें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा बनाता है। केरल की संस्कृति से उनका गहरा लगाव भी उनकी कला में झलकता है।

मोदी ने लिखा, मोहनलाल ने ना सिर्फ मलयालम बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी यादगार किरदार निभाए हैं उनकी सिनेमाई और रंगमंचीय चमक हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर उन्हें ढेरों बधाई। उनकी कामयाबी आने वाले सालों तक कलाकारों और दर्शकों को रहा दिखाती रहे।

I am deeply humbled and profoundly honored to receive The Dadasaheb Phalke Award. My heartfelt gratitude to Hon’ble Prime Minister Narendra Modi Ji for your kind words and blessings, they fill me with encouragement and joy. I remain ever indebted to the art of cinema and to all… https://t.co/yMwNrNHMYm — Mohanlal (@Mohanlal) September 20, 2025

मोहनलाल के करीबियों का कहना है कि वे इस अवॉर्ड की घोषणा से बेहद भावुक हो गए। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं। मोहनलाल ने कहा- यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। मैं अपने दर्शकों और उन सभी निर्देशकों-लेखकों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का है।

पीएम मोदी के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए मोहनलाल ने लिखा, दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड पाकर मैं बहुत विनम्र और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्नेहपूर्ण शब्दों और आशीर्वाद के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिनसे मुझे प्रोत्साहन और आनंद मिलता है। मैं सिनेमा की कला और उन सभी लोगों का सदैव आभारी रहूंगा जिनकी प्रेरणा और सहयोग ने मेरे सफर को रोशन किया।

मोहनलाल इससे पहले 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वहीं उन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में मोहनलाल के योगदान के लिए उन्हें 'द कम्प्लीट एक्टर' की उपाधि दी गई है।