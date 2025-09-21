Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम के समर्थन में आगे आए अक्षय कुमार

Advertiesment
हमें फॉलो करें ICC Women’s Cricket World Cup 2025

WD Sports Desk

, रविवार, 21 सितम्बर 2025 (16:29 IST)
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत के लिए जैसे-जैसे उत्साह बढ़ रहा है, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने महिला टीम के समर्थन में देश को एकजुट करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। अभिनेता ने जियोस्टार के साथ एक वीडियो में प्रशंसकों से महिला क्रिकेट के लिए भी उतना ही जुनून और समर्थन दिखाने का आग्रह किया जितना वे पुरुष क्रिकेट टीम के लिए करते हैं।
 
महिला टीम का समर्थन करने के महत्व पर बात करते हुए, अक्षय कुमार ने 2017 विश्व कप फाइनल देखने के अपने अनुभव को याद किया और अपनी भावनाएँ साझा कीं। उन्होंने कहा, "मुझे आज भी 2017 विश्व कप फाइनल याद है। मैं स्कॉटलैंड से ट्रेन पकड़कर फाइनल देखने स्टेडियम गया था। तभी मैंने हमारी महिला क्रिकेट टीम का जुनून देखा। मैं क्यों गया था? क्योंकि तभी मुझे समझ आया कि क्रिकेट में कोई जेंडर नहीं होता। सिर्फ़ एक जर्सी, एक जुनून और एक टीम होती है। टीम इंडिया। हम आमतौर पर पुरुष टीम का उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन असली समर्थन तब मिलेगा जब हम अपनी महिला टीम का भी उतना ही उत्साहवर्धन करेंगे जितना हम पुरुष टीम का करते हैं।''

अक्षय ने कहा कि असली प्रशंसक वह होता है जो हर खिलाड़ी के साथ खड़ा होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यही असली नीले रंग की निशानी है। 'जर्सी वही, जज्बा वही!'
 
वीडियो में, अक्षय भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना की 18 नंबर की जर्सी पकड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात को पुख्ता करता है कि चाहे विराट कोहली हों या स्मृति मंधाना, जर्सी एक ही रहती है।  (एजेंसी)
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वाराणसी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए गंगा आरती [VIDEO]

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels