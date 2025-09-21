Biodata Maker

वाराणसी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए गंगा आरती [VIDEO]

WD Sports Desk

, रविवार, 21 सितम्बर 2025 (16:13 IST)
भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें रविवार शाम एक बार फिर मैदान पर आमने-सामने होंगी। भारतीयों की जीत की मंगल कामना के साथ यहां अस्सी घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया जिसमें नमामि गंगे के सदस्यों के साथ-साथ बटुक भी शामिल हुए।
 
आयोजन के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीरों और बैट के साथ गंगा आरती की गई। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं।


कुछ दिन पहले इसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। भारतीय क्रिकेटर पूरे जोश और दमखम के साथ एक बार फिर पाकिस्तान को हराने के लिए तैयार हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मां गंगा से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा गया।  (एजेंसी)


ALSO READ: तमाशे से बचाया, आरोप झेले, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है पाइक्रॉफ्ट, अश्विन ने किया पाकिस्तान को ट्रोल

