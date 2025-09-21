वाराणसी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए गंगा आरती [VIDEO]

#WATCH | Uttar Pradesh: People perform aarti at Ganga Ghat in Varanasi, ahead of India vs Pakistan match in the Asia Cup 2025 Super Four stage in Dubai today. pic.twitter.com/HZy1m09bzi — ANI (@ANI) September 21, 2025

कुछ दिन पहले इसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। भारतीय क्रिकेटर पूरे जोश और दमखम के साथ एक बार फिर पाकिस्तान को हराने के लिए तैयार हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मां गंगा से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा गया। (एजेंसी)