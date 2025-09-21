Navratri

भारत के खिलाफ मैच से पहले तनाव कम करने के लिए PCB ने प्रेरक वक्ता की सेवा ली

WD Sports Desk

, रविवार, 21 सितम्बर 2025 (13:55 IST)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को अपनी टीम के अभ्यास सत्र में जाकर खिलाड़ियों से बात की और भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले से पहले उनका हौसला बढाया।
 
पीसीबी ने खिलाड़ियों का तनाव कम करने के लिये प्रेरक वक्ता डॉक्टर राहील अहमद की भी सेवायें ली। ऐसी चर्चा है कि पाकिस्तान टीम में शामिल कई युवा सितारों से सजी भारतीय टीम के खिलाफ खेलने का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं झेल पा रहे हैं।

webdunia

 
डॉक्टर अहमद ने प्रत्येक खिलाड़ी से बात की ताकि पता चल सके कि दबाव के हालांत में वे मानसिक तौर पर पिछड़ क्यो जाते हैं। टीम के एक सूत्र ने बताया कि ग्रुप लीग मैच होने के बाद डॉक्टर अहमद टीम से जुड़े और तब से सहयोगी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं।
 
पाकिस्तान ने लगातार दूसरे मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस नहीं की।  (भाषा) 


