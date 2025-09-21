भारत के खिलाफ मैच से पहले तनाव कम करने के लिए PCB ने प्रेरक वक्ता की सेवा ली

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को अपनी टीम के अभ्यास सत्र में जाकर खिलाड़ियों से बात की और भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले से पहले उनका हौसला बढाया।

पीसीबी ने खिलाड़ियों का तनाव कम करने के लिये प्रेरक वक्ता डॉक्टर राहील अहमद की भी सेवायें ली। ऐसी चर्चा है कि पाकिस्तान टीम में शामिल कई युवा सितारों से सजी भारतीय टीम के खिलाफ खेलने का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं झेल पा रहे हैं।







डॉक्टर अहमद ने प्रत्येक खिलाड़ी से बात की ताकि पता चल सके कि दबाव के हालांत में वे मानसिक तौर पर पिछड़ क्यो जाते हैं। टीम के एक सूत्र ने बताया कि ग्रुप लीग मैच होने के बाद डॉक्टर अहमद टीम से जुड़े और तब से सहयोगी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं।