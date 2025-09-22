Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia

आज के शुभ मुहूर्त

(शारदीय नवरात्रि प्रारंभ)
  • तिथि- आश्विन शुक्ल प्रतिपदा
  • शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
  • जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-शारदीय नवरात्रि प्रारंभ/घट स्थापना/अग्रसेन जयंती
  • राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक
webdunia






नवरात्रि के पहले दिन सामने आया रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का नया पोस्टर, दिखी अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की झलक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mardaani 3 Movie Poster

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (12:42 IST)
यशराज फिल्म्स ने नवरात्रि की शुभ शुरुआत को खास बनाते हुए 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की तैयारी को दर्शाता है! रानी मुखर्जी एक बार फिर से अपने सर्वसम्मति से पसंद किए गए किरदार साहसी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं।
 
पोस्टर के साथ 'ऐगिरी नंदिनी' के शक्तिशाली मंत्र उच्चारण को जोड़ा गया है, जो मां दुर्गा की उस शक्ति का उत्सव है जब उन्होंने महिषासुर का वध किया था। यह संकेत देता है कि शिवानी को एक निर्दयी केस सुलझाने और न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए पूरी दृढ़ता की आवश्यकता होगी।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

मर्दानी सीरीज़, जो भारत की एकमात्र सफल महिला-प्रधान फिल्म फ्रेंचाइजी है, लगातार अपने सशक्त कथानक से दर्शकों का दिल जीतती रही है। यह समाज को आईना दिखाने वाले कड़े संदेश देती है, जो सबको यह स्वीकारने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में हर दिन कितने घिनौने अपराध घटते हैं।

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
2014 की मर्दानी और 2019 की मर्दानी 2 की भारी सफलता के बाद, तीसरा अध्याय और भी ज्यादा डार्क और कड़ा होने का वादा करता है, ताकि दर्शकों को थियेटर में एक रोमांचक और सीट से बाँधे रखने वाला अनुभव मिले।
 
इस प्रतिष्ठित महिला-पुलिस फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है और इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर साधा निशाना, बोले- अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा...

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels