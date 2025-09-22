सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ यह खुलासा

फेमस सिंगर जुबीन गर्ग से पूरे असम में शोक का माहौल है। बीते दिन जब जुबीन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया तो हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सिंगर का सिंगापुर में स्कूबा दुर्घटना में 19 सितंबर को निधन हो गया था।

जुबीन गर्ग की अचानक मौत कैसे हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं थी। लेकिन अब असम के सीएम ने सिंगर की मौत का कारण बताया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सिंगापुर उच्चायोग और सिंगापुर उच्च न्यायालय ने ज़ुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।

I didn’t even know #ZubeenGarg till he died…but this much love and respect cannot be bought, he earned it…Missed meeting a great artiste!!! pic.twitter.com/4MGEcSf0oM — Priya Gupta (@priyagupta999) September 21, 2025

असम सीएम ने कहा कि जुबीन की मौत डूबने से हुई, ऐसा सिंगापुर सरकार द्वारा जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट में बताया गया है। उनका निधन सिंगापुर में हुआ था, इसलिए मामले की जांच सिंगापुर पुलिस द्वारा की जाएगी, जबकि असम सरकार केवल साजिश के आरोपों की जांच करेगी।

A profound void is left in the world of culture as our beloved Zubeen Garg physically departs from our midst. I offer my final tribute to his mortal remains and pray that his soul finds eternal peace.



The magnificent legacy of his creations will continue to resonate for all… pic.twitter.com/lNrDrPyWWf — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) September 21, 2025

उन्होंने कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के संस्थापक श्यामकानु महंत और गर्ग के लंबे समय से प्रबंधक रहे सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ कुल मिलाकर 54 एफआईआर दर्ज की गई हैं। शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले सीआईडी ​​के पास हैं। जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद, हम मामले को आगे बढ़ाएंगे।

बता दें कि बीते दिन सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में जु‍बीन का पार्थिव शरीर प्राप्त किया, जहां से एक चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी ले जाया गया। जुबीन के हजारों फैंस उनकी अंतिम झलक के लिए गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर सड़क के दोनों ओर जमा थे। जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ 23 सितंबर को किया जाएगा।