ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, अधर्म रोकने आ रहा भगवान का दूत

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (14:28 IST)
होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर लोगों की उत्सुकता 2022 में रिलीज हुई 'कांतारा' की जबरदस्त सफलता से जुड़ी है। फैंस काफी समय से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' का धमाकेदार ट्रेलर कर दिया है। 
 
ट्रेलर में ऋषभ शेट्टी एक बार फिर धमाल मचा रहे हैं। फिल्म का हिंदी ट्रेलर रितिक रोशन ने लॉन्च किया है। वहीं मलयालम ट्रेलर पृथ्वीराज सुकुमारन, तेलुगु ट्रेलर प्रभास और तमिल ट्रेलर शिवकार्तिकेयन ने रिलीज ‍किया है। 'कांतारा: चैप्टर 1' के मेकर्स ने ट्रेलर में ज़्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एक रहस्य जरूर बनाए रखा है। 
 
इस प्रीक्वल के चारों ओर बना यही सस्पेंस फैन्स के बीच जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि आखिर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में मेकर्स क्या नया दिखाने वाले हैं। ट्रेलर में ऋषभ शेट्टी के पूर्वज की कहानी दिखाई जाएगी। ट्रेलर में बड़ा सेट, शानदार लोकेशन् देखने को मिल रही है। 
 
'कांताराः चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।
 
'कांतारा चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने ही निर्देशित किया है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा सप्तमी गौड़ा, जयराम, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया जैसे स्टार्स नजर आएंगे। यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी।

