Bigg Boss 19 : अभिनव कश्यप के आरोपों पर सलमान खान ने दिया मुंहतोड़ जवाब, नाम लिए बिना बोले- उनके पास कोई काम नहीं है...

फिल्म 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप बीते काफी समय से इंटरव्यूज में सलमान खान और उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं। अभिनव सलमान पर कई आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने सलमान को 'गुंडा' और उनके परिवार को अपराधी बताया है।

वहीं अब 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने अभिनव कश्यप के आरोपों पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अभिनव कश्यप का नाम लिए बिना ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया।

दरअसल, 'वीकेंड का वार' में तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तान्या ने सलमान खान से बर्थडे का गिफ्ट मांगा। तान्या ने कहा कि वह चाहती हैं कि मुंबई में सलमान उनकी फैमिली जैसे बन जाएं ताकि उन्हें यहां सुरक्षित महसूस हो।

इस पर सलमान खान ने कहा, जो सब मेरे साथ अटैच हुए हैं या हुए थे, आजकल उनकी भी बज रही है। बैठे-बैठे लोग कुछ भी अंट-शंट बोल रहे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है, और जिन्होनें कभी मेरी तारीफ की है। अब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते।

हालांकि सलमान खान ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन यूजर्स का कहना है कि भाईजान ने अभिनव कश्यप को करारा जवाब दिया है। बीते दिनों अभिनव कश्यप ने यह भी दावा किया था कि 'तेरे नाम' से सलमान ने उनके भाई अनुराग कश्यप को निकाल दिया था।