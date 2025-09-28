Festival Posters

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर

WD Entertainment Desk

, रविवार, 28 सितम्बर 2025 (12:19 IST)
भारत रत्न, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की 28 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी है। लता मंगेशकर भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो लेकिन अपने गानों से आज भी वह लोगों के दिल में जिंदा है। लता मंगेशकर अपने पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनकी तीन बहनें मीना, उषा और आशा हैं। उनका एक भाई हृदयनाथ हैं।
 
लता मंगेशकर ने पिता की मृत्यु के बाद घर की बड़ी होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारियां संभाली थीं। लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की लेकिन फिर भी वह अपनी मांग में सिंदूर भरती थीं। 
 
webdunia
लता मंगेशकर की मांग में लगा सिंदूर लोगों को आश्चर्यचकित करता था आखिर वह बिन शादी के भी क्यों मांग भरती हैं। लता मंगेशकर ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। अपने जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस तबस्सुम ने लता जी के सिंदूर लगाने के पीछे की वजह एक इंटरव्यू में बताई थीं।
 
तबस्सुम ने लता जी के मांग में सिंदूर भरने की वजह बताते हुए कहा था, एक बार मैंने लता जी से सवाल किया था कि दीदी आखिर आप तो कुंआरी हैं, फिर आपकी मांग में सिंदूर है, वो किसके नाम का है। 
 
तबस्सुम ने बताया था, इस पर लता मंगेशकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा संगीत मेरा सब कुछ है। संगीत नहीं, तो मैं भी नहीं हूं। लोग कहते हैं न कि, पति परमेश्वर और ये मांग में जो मैं सिंदूर भरती हूं, वही मेरा परमेश्वर है, मेरा सब कुछ संगीत है। इसलिए मैं संगीत के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हूं।

