'कांतारा: चैप्टर 1' की स्पैनिश रिलीज को लेकर ऋषभ शेट्टी ने जाहिर किया उत्साह, कही यह बात

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (15:29 IST)
होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की 'कांताराः चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक अनुभव बनकर सामने आई है। 2022 में कांतारा की ज़बरदस्त सफलता के बाद दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में, अब जब ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, तो दर्शक इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले पल और दिल को छू जाने वाले विजुअल्स देख पा रहे हैं। 
 
ये ट्रेलर सिर्फ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, बल्कि उसे पार करने में कामयाब रहा है। कहना होगा कि उसने ऐसा सिनेमैटिक तूफ़ान खड़ा कर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास रचते हुए, ट्रेलर ने सिर्फ़ 24 घंटे में 107 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 3.4 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स हासिल किए हैं। अपनी सफलता की लिस्ट में एक और नाम जोड़ते हुए, यह ट्रेलर एक ही दिन में सबसे ज्यादा शेयर किया गया ट्रेलर भी बन गया है।
 
'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर सफलता के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ​जहां इसे हर तरफ से ज़बरदस्त प्यार और तारीफ मिली है, वहीं 24 घंटों में सबसे ज़्यादा शेयर किया गया ट्रेलर होने का इसका रिकॉर्ड सबसे खास है। अभी तक, ट्रेलर को 160 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। 
 
ये सच में ट्रेलर की सफलता दिखाता है, क्योंकि व्यूज़ कभी-कभी नकली हो सकते हैं, लेकिन शेयर करना दर्शकों की असली उत्सुकता को दिखाता है। ये भी साफ़ झलकता है कि लोग इस फ़िल्म पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इसे अपना मान चुके हैं।
 
अपनी पहुंच को सीमाओं से परे बढ़ाते हुए, फिल्म मेकर्स इस फ़िल्म को कई भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं, जिसमें स्पैनिश भी शामिल है, जो इस फ्रैंचाइज़ी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऋषभ ने फिल्म की स्पैनिश रिलीज़ को लेकर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, पहली फिल्म मैं लेके आ रहा हूं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सब लैंग्वेज में। ईवन इन स्पैनिश। मैं बोहोत क्यूरियस हूं कि स्पैनिश में मेरा साउंड कैसा होगा। बहुत क्यूरियस हूं मैं। इट्स लाइक ए फर्स्ट फिल्म। पहली बार कर रहा हूँ मैं, ये फ़ील है मेरा।
 
ऋषभ शेट्टी अपनी पत्नी प्रगति के साथ हाल ही में प्रतिष्ठित कोल्लूर मूकांबिका मंदिर पहुंचे। यह दौरा उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के लंबे समय से इंतेज़ार किए जाने वाले ट्रेलर के ग्रैंड लॉन्च के बाद किया। बता दें कि उनकी इस खूबसूरत जोड़े ने देवी के सामने एक खास प्रार्थना की, साथ ही फिल्म की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद भी लिया।
 
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी। फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है।
 

