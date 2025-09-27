Biodata Maker

आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की थामा का ट्रेलर हुआ रिलीज, बेताल बनकर छाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (13:38 IST)
मैडॉक फिल्म्स की 'हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' की अगली फिल्म 'थामा' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'थामा' से इस यूनिवर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो रही है। वहीं अब मेकर्स ने 'थामा' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 
 
फिल्म में जहां आयुष्मान खुराना थामा की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्धीकी बेताल नाम के विलेन के रोल में दिख रहे हैं, जिसे धरती पर लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। लेकिन वो दूसरों की मदद करने के बदले, खुद उनकी जान लेना चाहता है। इसके लिए वह अपनी फौज भी बना रहा है। वहीं रश्मिका मंदाना एक वैम्प के किरदार में हैं। 
 
ट्रेलर की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है और बैकग्राउंड में आवाज आती है, 'तुम बेताल हो और तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया है।' लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पिशाच एक विद्रोही निकलता है जो अपने जैसे और लोगों को पैदा करना चाहता है और इंसानों का खून पीता है।
 
इसके बाद आयुष्मान खुराना की एंट्री होती है, एक साधारण आदमी जो अचानक पिशाच बन जाता है। उसे रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है, जो खुद एक वैम्प है। लेकिन उनके प्यार को जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आयुष्मान को रश्मिका की जान बेताल जैसे खूंखार विलेन से बचानी होती है। 
 
webdunia
ट्रेलर में डर के साथ कॉमेडी का भी तड़का देखने को लिम रहा है। वहीं आयुष्मान के पिता का किरदार निभा रहे परेश रावल अपने बेबाक हास्य से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ट्रेलर में वरुण धवन की भेड़िया के रूप में वापसी और नोरा फतेही के ज़बरदस्त कैमियो की झलक भी दिखाई गई है।
 
'स्त्री 2' की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स को 'थामा' से भी बहुत उम्मीदें हैं। 'थामा' का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। यह फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 

