नवजोत सिंह सिद्धू की अजब-गजब शायरियों की दीवानी हुईं मलाइका, लिखेंगी किताब!

बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' का नया सीज़न आखिरकार जल्दी शुरू होने वाला है, और मंच पर जोश, जुनून और जादू का माहौल है। इस बार शो को नवजोत सिंह सिद्धू, मलाइका अरोड़ा और शान जज करने वाले हैं। ये एक साथ आकर दर्शकों को प्रतिभा, ग्लैमर और मनोरंजन का शानदार संगम दे रहे हैं।

जहां भारत की कुछ सबसे अजब टैलेंट्स मंच पर गजब मोमेंट्स रच रही हैं, वहीं सिद्धू अपनी अनोखी शैली में शायरी की बौछार कर माहौल को और भी रंगीन बना रहे हैं। प्रतियोगियों की सांसें रोक देने वाली प्रस्तुतियों के बाद सिद्धू की दिल से निकली शायरियां हर प्रस्तुति को यादगार बना देती हैं।

सिद्धू की शायरी की अनवरत धारा ने न सिर्फ सभी को चौंका दिया है, बल्कि मलाइका को भी गहराई से प्रभावित किया है। अब वह सिद्धू की इन काव्य रचनाओं से प्रेरित होकर एक किताब लिखने की इच्छा जता रही हैं! एक ऐसे ही पल में, जब सिद्धू ने एक प्रस्तुति के बाद शायरी सुनाई, मलाइका खुद को रोक नहीं पाईं और बोलीं, “सारे जो आप बोल रहे हो न, मुझे लिखना है।

प्रोमो में सिद्धू की एक प्रभावशाली पंक्ति 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग', उन संघर्षों को दर्शाती है जो समाज की आलोचनाओं से दबे रहते हैं। यह पंक्ति प्रतिभाओं को प्रेरित करती है कि वे ऐसे बंधनों से ऊपर उठें और अपने सपनों को निडर होकर पूरा करें।

इंडियाज़ गॉट टैलेंट के पहले प्रोमो में इस सीज़न की झलक भर दिखाई गई है, जिसमें टैगलाइन “जो अजब है, वो गजब है” इस सीज़न की आत्मा को बखूबी दर्शाती है। इंडियाज गॉट टैलेंट का प्रसारण 4 अक्टूबर 2025 से हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव पर होगा।