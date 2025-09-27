Navratri

'द पैराडाइज' से सामने आया मोहन बाबू का खौफनाक अवतार, विलेन शिकंजा मालिक के रोल में पहला पोस्टर रिलीज

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (14:37 IST)
फिल्म 'द पैराडाइज' के मेकर्स ने आखिरकार फिल्म के दमदार विलेन के पोस्टर से पर्दा उठा दिया है। बता दें कि यह कोई और नहीं बल्कि दिग्गज एक्टर मोहन बाबू हैं। बता दें कि फर्स्ट-लुक पोस्टर में उनके किरदार ‘शिकंजा मालिक’ को खौफनाक अंदाज में दिखाया गया है।
 
पोस्टर में, मोहन बाबू खून से सने हाथों में, ऊंगलियों के बीच सिगार दबाए हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने गहरे काले रंग के चश्मे पहने हैं जो उनके ठंडे और भयावह व्यक्तित्व को और बढ़ाते हैं। यह लुक उनकी ताकत और सोची-समझी हिंसा का एक ऐसा माहौल बनाता है, जो किरदार के नाम, शिकंजा, के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
 
यह किरदार मोहन बाबू द्वारा निभाए जा रहे बेहद ताकत वॉर और बड़े विलेन की भूमिका में वापसी को दर्ज करता है। उनका दमदार लुक और तेज़ अंदाज़ नानी के साथ एक यादगार टकराव का वादा करता है। नानी इस फिल्म में एक गहरे और इमोशंस से भरे किरदार में नज़र आने वाले हैं।

पोस्टर शेयर करते हुए नानी स्टारर फिल्म द पैराडाइज के मेकर्स ने लिखा, नाम है ‘शिकंजा मालिक’ सिनेमा का डार्क लॉर्ड फिर लौट आया। लेकर आ रहे हैं लेजेंडरी मोहन बाबू गरु को ‘शिकंजा मालिक’ के अवतार में, #TheParadise में, ताकि फिर से विलेनिज़्म के टॉप पोजीशन पर काबिज़ हो सकें। सिनेमाघरों में 26 मार्च 2026 से। फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, इंग्लिश और स्पैनिश में जैसी भाषाओं में रिलीज होगी।
 
webdunia
कहना गलत नहीं होगा कि 'द पैराडाइज' श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है। उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है। द पैराडाइज को SLV सिनेमाज़ ने प्रोड्यूस किया है, जिसके हेड सुधाकर चेरुकुरी हैं। 
 
SLV सिनेमा के सपोर्ट से बनी 'द पैराडाइज' का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर का है। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में दिखाई जाएगी। 

आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की थामा का ट्रेलर हुआ रिलीज, बेताल बनकर छाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी

