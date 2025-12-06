कुनिका सदानंद ने बताया था लेस्बियन, 'बिग बॉस 19' से आउट होने के बाद मालती चाहर ने तोड़ी चुप्पी

rashifal-2026

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (12:10 IST)
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। इस शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने जा रहा है। गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे फिनाले में पहुंचे हैं। 'बिग बॉस' की दमदार कंटेस्टेंट मानी जा रही मालती चाहा फिनाले वीक में बाहर हो गईं। 
 
मालती चाहर ने शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की थी। शो में मालती की अन्य कंटेस्टेंट संग खूब लड़ाई-झगड़े देखने को मिले। इतना ही नहीं कुनिका सदानंद ने मालती को लेस्बियन तक बता‍ दिया था। वहीं अब शो से बाहर आने के बाद मालती ने लेस्बियन होने के कमेंट पर रिएक्शन दिया है।
 
सोशल मीडिया पर मालती चाहर का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में मालती से उनके लेस्बियन होने को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि कुनिका जी ने घर में आपको लेस्बियन बोल दिया था। इसके बाद आपको जब ये बात पता चला और वीकेंड का वार पर भी इसको लेकर काफी बात हुई थी। जब कुनिका सदानंद जब इविक्ट हुईं तो तब उन्होंने आपको सॉरी बोला। तब आपने उन्हें गले लगाया।
 
इस पर मालती चाहर कहती हैं, वह नॉर्मल गले लगाना था। उनके साथ मेरा ज्यादा कनेक्शन नहीं बना था। मुझे बाद में पता चला कि ये बाहर बहुत चला था। वीकेंड का वार में भी यह बोला। लेकिन मुझे ज्यादा नहीं लगा कि इतना चल रहा है बाहर। तब मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि लेस्बियन कोई गाली नहीं है.। लेकिन मुझे लगा कि एक बार मेरे से पूछ लेते कि मैं लेस्बियन हूं या नहीं। मैं इस बात को लेकर सीधा थी।
 
मालती ने कहा, वहां फरहाना लगी पड़ी है कि उसे लड़की पसंद है ये वो अरे एक बार कोई मेरे से तो पूछ लो कि मुझे क्या पसंद है। तुम लोग लेस्बियन को गाली की तरह यूज कर रहे हो। वहां बाहर सोशल मीडिया पर चल रहा है। मतलब लड़को से बात रही हूं तो भी बन रहे हैं लड़कियों से बात कर रही हूं तो भी बन रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं। 

