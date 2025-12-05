अपनी पहली फैंटेसी फिल्म 'राहु केतु' को लेकर बेहद उत्साहित हैं पुलकित सम्राट

बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट अपनी पहली फैंटेसी फिल्म 'राहु केतु' को लेकर काफी उत्साहित है। यह फिल्म अगले वर्ष की शुरुआत में सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि यह फिल्म सिर्फ उनके करियर की पहली फैंटेसी फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम है, जिसका इंतज़ार उन्हें बचपन से था।

अपनी कल्पनाशक्ति को आकार देने वाले बचपन की यादों को साझा करते हुए पुलकित ने कहा, 'राहु केतु' को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि यह मेरी पहली फैंटेसी फिल्म है। मैं सच में अजूबा, छोटा चेतन जैसी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं, और आज जब मैं खुद ऐसी फिल्म का हिस्सा बना हूं तो मेरे लिए यह सबसे रोमांचकारी है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सफ़र पूरा घेरा बनाकर वापस उसी जादुई दुनिया में लौट आया है।

गौरतलब है कि रोमांच, भव्यता और इमोशन से भरपूर पुलकित की आने वाली फिल्म राहु केतु भी कुछ उसी तरह की फ़ैंटेसी स्पेस को एक्सप्लोर करती है, जैसा हममें से कई लोगों ने अपने बचपन में देखी होगी। हालांकि फ़िल्म से जुड़ी अधिकतर जानकारी अभी गुप्त रखी गई है।

लेकिन पुलकित का उत्साह इस बात का संकेत है कि दर्शकों को उनसे कुछ नया और ताज़ा देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिए पुलकित के साथ अपने भी बचपन की कल्पनाओं को आधुनिक फ़िल्ममेकिंग के अंदाज़ में साकार होते हुए।