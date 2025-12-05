Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अपनी पहली फैंटेसी फिल्म 'राहु केतु' को लेकर बेहद उत्साहित हैं पुलकित सम्राट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pulkit Samrat

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (16:32 IST)
बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट अपनी पहली फैंटेसी फिल्म 'राहु केतु' को लेकर काफी उत्साहित है। यह फिल्म अगले वर्ष की शुरुआत में सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि यह फिल्म सिर्फ उनके करियर की पहली फैंटेसी फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम है, जिसका इंतज़ार उन्हें बचपन से था। 
 
अपनी कल्पनाशक्ति को आकार देने वाले बचपन की यादों को साझा करते हुए पुलकित ने कहा, 'राहु केतु' को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि यह मेरी पहली फैंटेसी फिल्म है। मैं सच में अजूबा, छोटा चेतन जैसी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं, और आज जब मैं खुद ऐसी फिल्म का हिस्सा बना हूं तो मेरे लिए यह सबसे रोमांचकारी है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सफ़र पूरा घेरा बनाकर वापस उसी जादुई दुनिया में लौट आया है।
 
webdunia
गौरतलब है कि रोमांच, भव्यता और इमोशन से भरपूर पुलकित की आने वाली फिल्म राहु केतु भी कुछ उसी तरह की फ़ैंटेसी स्पेस को एक्सप्लोर करती है, जैसा हममें से कई लोगों ने अपने बचपन में देखी होगी। हालांकि फ़िल्म से जुड़ी अधिकतर जानकारी अभी गुप्त रखी गई है। 
 
लेकिन पुलकित का उत्साह इस बात का संकेत है कि दर्शकों को उनसे कुछ नया और ताज़ा देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिए पुलकित के साथ अपने भी बचपन की कल्पनाओं को आधुनिक फ़िल्ममेकिंग के अंदाज़ में साकार होते हुए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नुसरत भरूचा बोलीं- मेरा सफर, चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ संतुष्टिपूर्ण भी है

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels