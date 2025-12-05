rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'हैप्पी पटेल' पर सलमान खान की खास प्रतिक्रिया

Advertiesment
हमें फॉलो करें Aamir Khan Productions

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (14:12 IST)
आमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा से बॉलीवुड की टॉप फिल्म कंपनियों में से एक रही है, जो लगातार यादगार हिट्स देती आई है। कई सफल फिल्मों के बाद, अब यह बैनर एक मज़ेदार जासूसी कहानी लेकर आ रहा है, जो हंसी और ड्रामा का धमाकेदार मिश्रण दिखाने वाली है। 
 
इस नए प्रोजेक्ट का नाम 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' है। फिल्म की खास बात यह है कि इसके साथ कॉमेडियन-एक्टर वीर दास अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। साथ ही वे फिल्म में मोना सिंह के साथ लीड रोल में भी दिखाई देंगे।
 
webdunia
जब से प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया है, तब से ही लोगों में इसका उत्साह बढ़ गया है। सिर्फ़ फैंस ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई सितारे भी इसे लेकर अपनी खुशी जताते नज़र आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया और फिल्म व प्रोडक्शन हाउस को खास तौर पर सपोर्ट किया।
 
यह बात साफ दिखाती है कि फिल्म में बहुत दम है और लोग अभी से ही इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। हैप्पी पटेल कोई आम कॉमेडी नहीं है बल्कि इसमें जासूसी का मज़ा, हल्की-फुलकी मस्ती और थोड़ा ड्रामा सब एक साथ है। अनाउंसमेंट वीडियो भी अलग लगा, जिसमें आमिर और वीर की मज़ेदार बातचीत दिखाई गई, और अंत में फिल्म की एक छोटी, मजेदार झलक भी दिखाई गई।
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं, और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

देओल परिवार फार्महाउस पर सेलिब्रेट करेगा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, 'ही-मैन' के फैंस के लिए भी खुलेंगे दरवाजे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels